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新聞之花︱長腿主播黎在山結婚　曾當模特兒做樂基兒師妹轉當主播作風低調

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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TVB「長腿女主播」黎在山結婚。

【新聞之花 / 長腿主播 / 黎在山】TVB新聞之花「長腿女主播」之稱的黎在山（Alpha）結婚！近年主播都會公開社交平台分享生活點滴，樣子甜美兼身高180cm而成為人氣主播之一的黎在山，雖然也有開社交平台卻非常低調，IG上沒有帖文，過往只有時以限時動態出Po而已，因此她貫徹低調作風並沒在社交平台分享喜悅。

不過網上流出她的兩張婚禮照，從當中一張相片所見，身在教堂的她穿著以簡約設計為主的婚紗，輕露香肩，同時也沒佩戴任鑽飾，保持一向脫俗仙氣，她與丈夫手拖手站在一起與賓客合照。另一張照片，披著頭紗的黎在山與老公宣讀結婚誓詞。

相信她的同事知黎在山想低調，因此她的好友主播周可茵等都沒有在社交平台分享有關照片，只有王穎琪在社交平台以限時動態上載一張教堂玻璃的相片，並畫上心形圖案，寫道：「要幸福啊」但也沒有寫明祝福誰人，盡力為好友保密，不過可見相中玻璃與黎在山行禮照的背景一樣。

新聞之花丨女模級新聞主播忘記除髮夾　黎在山擁逆天長腿曾做樂基兒師妹

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新聞之花︱黎在山曾當模特兒

現年30歲的黎在山於2018年加入TVB新聞部。因笑容甜美，形象親切，更被網民形容為「朱千雪＋江嘉敏」混合體，很快成為人氣主播。她初期主要負責深宵新聞報道及TVB財經資訊台《無綫財經快訊》，在2019年中起主持《香港早晨》及後為《天氣報告》、日間及晚間新聞報道主持，至2020年初升任為高級主播，也曾主持專題節目《唱歌講英文》、《2023國際大事回顧》等。

當中，黎在山主持專題節目《行行有好景》跳出主播桌去行山，盡展身材高䠷更受注目。其實黎在山在2017年畢業於香港科技大學物流管理及工程學系，這位「科大之花」之後加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，之後轉行入新聞界。

另外，黎在山在2024年1月與周可茵主持《香港早晨》節目，當準備報導新聞時，鏡頭前的黎在山被發現未除掉髮夾，之後導播切走畫面，相隔1分鐘後，黎在山「重返」鏡頭前，雖然她除下髮夾，但就依然看到髮夾痕，此事一度成網民熱話。

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