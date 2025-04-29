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旅遊發展｜羅淑佩到訪阿聯酋迪拜　指香港銳意成為穆斯林友善目的地

港聞

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日展開阿聯酋迪拜的訪問。（政府新聞處提供）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（迪拜時間28日）展開阿聯酋迪拜的訪問，與阿聯酋體育部長會面，雙方就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力，以及透過參與體育活動促進社區團結等方面，分享各自的願景。

羅淑佩介紹港府致力培育精英體育人才，為本地運動員提供全面支援及專業培訓，又提及香港充滿活力的賽馬文化，並邀請對方到訪香港，探討進一步的體育合作與交流機會。

羅淑佩隨後拜會中國駐迪拜總領事歐渤芊，在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊亦分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，並指出兩地合作的潛在機會；又強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，有重要的發展潛力。

此外，羅淑佩又出席阿拉伯旅遊市場展，參觀不同展館，並與當地兩間主要的旅行代理商、卡塔爾航空及阿聯酋航空的代表會面交流，雙方討論加強合作，打造香港成為中東旅客首選旅遊目的地。

羅淑佩在文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經貿辦聯合舉行的晚宴上表示，香港提供多元化旅遊體驗，適合任何年齡、任何喜好的旅客，而新落成的啟德體育園更可舉辦世界級體育和娛樂盛事。又強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，熱切期待與中東深化關係，希望接待更多中東旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。

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