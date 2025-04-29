  • 27°C
香港時間：2025429日 (二) 11:37

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

精神健康丨溫哥華汽車撞人群至少11死　30歲男疑兇身世曝先因兄長被殺精神健康惡化

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【溫哥華/汽車撞人/疑兇身世】上周六(26日)於加拿大溫哥華發生的汽車撞人事故，最少釀11死逾20人傷。警方其後將30歲疑兇Kai-Ji Adam Lo拘捕，其身世亦隨即被曝光，證實有精神問題紀錄，據報患有妄想症，因兄長被殺精神健康惡化。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜中醫師推介春天祛濕必備湯水 五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重

根據溫哥華警方公佈資料，上周六(26日)晚上，於溫哥華的菲律賓社區舉辦活動時，一名30歲的溫哥華男居民Kai-Ji Adam Lo 突然駕駛一輛汽車撞向人群。事件造成至少11人死亡，死者年齡介乎5歲至65歲，另有二十多人受傷。Kai-Ji Adam Lo 被控8項謀殺罪，警方又初步排除事件是恐襲，指被捕男子有精神問題紀錄。

點擊圖片放大
+8
+7

疑兇身世大曝光

疑兇Kai-Ji Adam Lo的悲情身世其後亦被當地傳媒曝光。據了解，Kai-Ji Adam Lo 中文譯名為羅凱吉，他的哥哥Alexander Lo 於去年1月被人謀殺。自兄長離世後，羅凱吉精神健康狀況急速惡化，過去一年與警方時有衝突。為了兄長的喪葬費用，疑兇過去曾於網上發起眾籌，並於募款網頁中表示，哥哥的去世令他難以接受，指自己深感痛苦。

而他的母親亦於同年8月因長子離去，大受打擊，曾試圖自殺並因此住院一個月。Kai-Ji Adam Lo 亦曾眾籌希望大眾募捐去幫助母親，他形容母親當下狀況:

媽媽承受難以想像的悲痛，比我自己的悲傷還要深.......這是一種無法形容的悲傷。

有消息人士向傳媒透露，在慘劇發生前數小時，疑兇的家人眼見其精神狀況急劇惡化，曾為此聯繫了醫院的精神病科，惟目前尚未清楚院方是否有採取了任何行動。據報，疑犯患有妄想症和偏執症。

有認識羅凱吉的鄰居透露，羅凱吉一家居住於東溫哥華（East Vancouver），過去因屋內屢屢發生爭執，不時會見到其家有警員上門。鄰居形容羅凱吉本人十分暴躁，而且長期處於高度焦慮狀態。

鄰居又指出，羅凱吉一家大約自10多年前從台灣高雄移居到溫哥華，而其父於移民不久，便不幸因病離世，其母則性格溫順，大多以中文與鄰居交流。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

職場健康｜29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」　不堪精神壓力輕生亡
17:33 2025/04/01
職場健康｜29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」　不堪精神壓力輕生亡
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異
14:15 2025/02/14
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異
移民英國︱移英港男力數英國3宗罪致精神萎靡無法工作　日瞓逾10小時呻「好攰」：比喺香港更多恐懼
16:52 2025/02/06
移民英國︱移英港男力數英國3宗罪致精神萎靡無法工作　日瞓逾10小時呻「好攰」：比喺香港更多恐懼

你可能感興趣

職場健康｜29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」　不堪精神壓力輕生亡
17:33 2025/04/01
職場健康｜29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」　不堪精神壓力輕生亡
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異
14:15 2025/02/14
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異
移民英國︱移英港男力數英國3宗罪致精神萎靡無法工作　日瞓逾10小時呻「好攰」：比喺香港更多恐懼
16:52 2025/02/06
移民英國︱移英港男力數英國3宗罪致精神萎靡無法工作　日瞓逾10小時呻「好攰」：比喺香港更多恐懼
健康問題 網絡熱話 精神病 加拿大 溫哥華

最高瀏覽

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身