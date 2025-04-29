精神健康丨溫哥華汽車撞人群至少11死　30歲男疑兇身世曝先因兄長被殺精神健康惡化

【溫哥華/汽車撞人/疑兇身世】上周六(26日)於加拿大溫哥華發生的汽車撞人事故，最少釀11死逾20人傷。警方其後將30歲疑兇Kai-Ji Adam Lo拘捕，其身世亦隨即被曝光，證實有精神問題紀錄，據報患有妄想症，因兄長被殺精神健康惡化。

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根據溫哥華警方公佈資料，上周六(26日)晚上，於溫哥華的菲律賓社區舉辦活動時，一名30歲的溫哥華男居民Kai-Ji Adam Lo 突然駕駛一輛汽車撞向人群。事件造成至少11人死亡，死者年齡介乎5歲至65歲，另有二十多人受傷。Kai-Ji Adam Lo 被控8項謀殺罪，警方又初步排除事件是恐襲，指被捕男子有精神問題紀錄。

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疑兇身世大曝光

疑兇Kai-Ji Adam Lo的悲情身世其後亦被當地傳媒曝光。據了解，Kai-Ji Adam Lo 中文譯名為羅凱吉，他的哥哥Alexander Lo 於去年1月被人謀殺。自兄長離世後，羅凱吉精神健康狀況急速惡化，過去一年與警方時有衝突。為了兄長的喪葬費用，疑兇過去曾於網上發起眾籌，並於募款網頁中表示，哥哥的去世令他難以接受，指自己深感痛苦。

而他的母親亦於同年8月因長子離去，大受打擊，曾試圖自殺並因此住院一個月。Kai-Ji Adam Lo 亦曾眾籌希望大眾募捐去幫助母親，他形容母親當下狀況:

媽媽承受難以想像的悲痛，比我自己的悲傷還要深.......這是一種無法形容的悲傷。

有消息人士向傳媒透露，在慘劇發生前數小時，疑兇的家人眼見其精神狀況急劇惡化，曾為此聯繫了醫院的精神病科，惟目前尚未清楚院方是否有採取了任何行動。據報，疑犯患有妄想症和偏執症。

有認識羅凱吉的鄰居透露，羅凱吉一家居住於東溫哥華（East Vancouver），過去因屋內屢屢發生爭執，不時會見到其家有警員上門。鄰居形容羅凱吉本人十分暴躁，而且長期處於高度焦慮狀態。

鄰居又指出，羅凱吉一家大約自10多年前從台灣高雄移居到溫哥華，而其父於移民不久，便不幸因病離世，其母則性格溫順，大多以中文與鄰居交流。

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