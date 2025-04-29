大S徐熙媛女兒｜最強後母為大S女兒辦生日會　汪小菲騷現場照放閃：都是我太太準備

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 馬筱梅】大S徐熙媛今年2月在日本病逝，與前夫汪小菲所生的一雙兒女小玥兒、汪希箖已隨父親回北京；日前有網民在商場偶遇汪小菲現任妻子馬筱梅Mandy帶小玥兒逛街購物，驚呼小玥兒與媽媽十分相似，可謂「大S翻版」。

近日，Mandy為11歲的小玥兒舉辦生日會，還邀請了全班同學同樂，汪小菲在朋友圈晒照分享溫馨現場圖，感謝Mandy：「其實都是我太太馬筱梅準備的」。

大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰 粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽

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大S徐熙媛女兒｜汪小菲夫婦為小玥兒慶生

汪小菲發動態給小玥兒送生日祝福：「我最愛的女兒，今天給你準備生日祝福，全班同學都來了，你就是爸爸的寶貝，永遠愛你」；據現場圖可見，生日會佈置十分少女心，有一塊寫著「Yue Happy Birthday」的背板，周遭用多種顏色的氣球和大蝴蝶結點綴；在場至少有16位小玥兒的同學，一同與壽星合影。

另外，除了祝福女兒和分享現場溫馨場面外，汪小菲補充稱，此次小玥兒的生日會皆由太太打點，讚道：「其實都是我太太筱梅準備的，他們開心，我們一家都開心」。

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