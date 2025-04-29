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五一黃金周｜業界料內地旅客有單位數增長　酒店入住率可達96%

港聞

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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內地五一黃金周將至，有旅遊業界估計內地訪港旅客會有單位數增長。（資料圖片）

內地五一黃金周將至，入境處預計約有571萬人次經各管制站進出香港，約有84萬人次的內地旅客訪港。有旅遊業界估計內地訪港旅客會較去年多，約有6至8萬人次的增長，業界已經做好準備。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早（29日）在電台節目表示，受惠於深圳赴港一簽多行實施，預料今年黃金周旅客人次，按年會有單位數百分比的增長。他指，不少旅行社已經做好迎接內地旅客的準備，包括增加人手，並因應內地電視劇取景點，有旅行社導遊已提前到相關景點了解，方便帶團友前往。

崔定邦指，隨著啟德體育園正式營運，不少內地社交平台都有相關討論，而近日網上亦有流傳市民在看完演唱會後，在巴士或港鐵上唱歌的片段，令很多內地人都對啟德體育園有興趣，詢問如何前往。他相信即使內地遊客未必前往啟德體育園觀看表演，但都會有興趣到現場「打卡」，啟德體育園將成為一個新遊覽景點。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，受惠於深圳赴港一簽多行實施，預料今年黃金周旅客人次，按年會有單位數百分比的增長。（資料圖片）

崔定邦又指，預料周五（2日）和周六（3日）是內地旅客入境高峰，因為部分居於較遠地區的旅客，或會先到深圳遊玩，再前來香港。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目表示，公司旗下的酒店於去年黃金周假期入住率約94%。今年截至目前，入住率約七成，較去年同一時段略高，他估計到黃金周前夕，入住率可達到96%。

至於旅客入住的日數，陳宗彝指，平均都較去年略高，相信與自由行城市增加，多了長途客源有關。而全港的酒店房價則沒有太大上漲空間，指去年尖沙咀區的房價平均約2000元一晚，料今年或會下降約1%；而銅鑼灣區則2200元一晚，惟港島區有新酒店落成，料減幅約8%。

他又指，現時旅客的消費下降，高端餐飲難有增幅；受現時關稅大戰影響，主要對旅客心理層面有影響。

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