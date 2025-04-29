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徐熙媛女兒︱汪小菲現任太太為大S女兒辦11歲生日會　網民反感：剛失去母親的孩子成工具人

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 剛剛

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2月初病逝的大S遺下的一對子女，日前女兒玥兒11歲生日兼舉辦生日會。

【徐熙媛/大S/徐熙媛女兒/汪小菲】 台灣女星徐熙媛（大S）今年2月初病逝，轉眼已超過兩個月，她遺下的一對子女交由前夫汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）照顧。近日大女玥兒11歲生日，Mandy還親自為繼女策劃生日會，全班同學也有出席，汪小菲不忘誇讚太太：「筱梅準備的！」

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徐熙媛女兒︱馬筱梅為繼女玥兒舉辦11歲生日會

大S的離世令家人傷心欲絕，母親還難過得要看醫生和打強心針，不過大家最關注的還是大S的一對年幼子女，繼早前被拍到汪小菲夫婦帶玥兒和弟弟來港夜遊廟街、女兒被拍到跟Mandy逛街後，日前又有玥兒11歲生日會的照片流出，據知是汪小菲在朋友圈發的照片，從照片可以看到，生日派對現場以可愛小熊做主題，佈景板寫上「Yue Happy Birthday」，並以不同顏色的氣球作點綴，相當溫馨可愛。

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生日會還邀請玥兒全班同學參與，玥兒身穿白色上衣，與同學合照時露出笑容，可見玩得開心，汪小菲在照片下留言：「我最愛的女兒，今天給妳準備生日祝福，全班同學都來了，妳就是爸爸的寶貝，永遠愛妳。」又透露生日會由太太Mandy負責籌劃：「其實都是我太太筱梅準備的，他們開心，我們一家都開心。」

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徐熙媛女兒︱網民認為汪小菲夫婦拿小孩炒作

不過網民對這個生日會意見不一，有人認為Mandy確實有心，繼上次在商場巧遇Mandy與玥兒，兩人一起買甜點，如今又幫繼女過生日，看似是「最強後母」，不過亦有不少網民認為她立人設，更認為不該曝光玥兒的行蹤：「剛失去母親的孩子成了某些人擺拍炒作的工具人，可憐的孩子」、「她不是剛到北京嗎，她認全同學們了嗎？」

有網民甚至覺得汪小菲夫婦是表演型人格：「沒有比汪某菲和馬什麼梅更是表演型人格的人了，一切都是生意，都是流量！還有這麼多人信他，覺得後媽比親媽好，真是想不通」大家也只希望玥兒和弟弟可以平靜地過生活呢！

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