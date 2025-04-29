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肝臟健康｜丈夫女兒一年內肝癌亡　60歲母同揭患肝硬化　源於一家三口1共通點【附肝硬化5大成因+4招護肝】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【肝硬化／肝癌／乙型肝炎】肝癌長期高居香港癌症殺手第3位，僅次於肺癌和大腸癌。據統計，約70%肝癌病例與乙型肝炎病毒感染有關。台灣有病例，一家三口中的父親和女兒相繼因肝癌離世，而剩下的母親亦患上肝硬化。有醫生指出，他們一家三口共同有1共通點致癌。

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台灣肝膽腸胃科醫生謝文斌近日在其Facebook專頁發文，一名60歲乙型肝炎女性帶菌者因長期逃避檢查，導致出現肝硬化才求醫。據悉，該病人來自「乙型肝炎家族」，全家包括父母、丈夫及子女均為帶菌者，其丈夫和女兒更因乙型肝炎引發肝癌先後離世，令她每次覆診都情緒激動。

謝文斌指出，該患者過去一直未有定期檢查，首次接受超音波掃描時已確診肝硬化。雖然明白監測的重要性，但她因害怕確診而拖延就醫，甚至抱有「不檢查就無事」的逃避心態，期間更因照顧患癌家人而忽略自身健康。幸好在接受抗病毒藥物治療後，其肝指數和病毒量已受控，但肝硬化結節仍有癌變風險，需持續跟進。他強調，乙型肝炎帶菌者必須定期檢查，尤其是有家族病史的高危群組。而早期肝癌是可透過手術或消融治療有效控制，且「預防勝於治療」，切勿因恐懼而延誤診治黃金期。

肝硬化｜肝硬化5大成因

據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

  • 酗酒
  • 感染病毒(如慢性病毒性肝炎)
  • 大量服用某些藥物
  • 長期受某些環境毒物侵害
  • 遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

  • 減少飲酒
  • 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染
  • 避免服用不必要的藥物及成藥
  • 保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

肝癌｜肝癌8大成因

嚴重肝硬化會演變成為肝癌。據了解，肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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