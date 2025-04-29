脂肪肝｜醫生點評9種飲品看似健康卻傷肝　睡前飲1種奶增患糖尿病風險

【脂肪肝／糖尿病／傷肝飲品/】避免患上脂肪肝，首要方法是控制飲食！日本內科醫生栗原毅提醒，有9種常見的「健康」飲品看似有益，實則暗藏增加患脂肪肝、糖尿病的風險。

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根據日媒《東洋經濟》報道，日本肝病專家內科醫生栗原毅表示，近年來有不少人注重養生，但依然出現脂肪肝及肝功能指數長期異常的情況。大多數人會先想到酒精傷肝，不過在控制飲酒的前提下，酒精對肝臟的傷害其實相對有限。反而含糖飲品對肝臟的威脅更大，會直接導致肝功能惡化、加速脂肪肝形成及引致肥胖。

脂肪肝的主要成因在於過量攝取碳水化合物，導致體內糖分過高，並轉化為三酸甘油脂堆積在肝臟，而果糖對肝臟的損害最明顯，因果糖必須完全由肝臟代謝。因此，經常攝取含果糖的食物和飲品，會造成肝臟超負荷運作，誘發脂肪肝病變。

一般含糖飲品中通常含有「高果糖玉米糖漿」的果糖，透過人工從玉米等來源提煉的液體糖漿中，果糖含量可達50%至90%。如大量飲用含有高果糖漿的飲品，會導致脂肪堆積，形成脂肪肝與肥胖的惡性循環，更會逐步惡化肝功能，其破壞力甚至超過酒精對肝臟的損害。

脂肪肝｜9大傷肝「健康」飲品

栗原毅指出，許多常見的「健康」飲品，成分中可能含過量的果糖糖漿，是誘發脂肪肝與肥胖的隱形殺手，並列舉出以下9大傷肝「健康」飲品：

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1. 每天早上飲一瓶乳酸飲品

乳酸飲品暗藏驚人糖分，雖然乳酸桿菌能促進腸道健康，但從肝臟保健的角度來看，每日一瓶的習慣會對肝臟造成嚴重負擔。

2. 早餐吃香蕉配甜味乳酪

乳酪被視為健康食品，但市面上的「飲用型乳酪」和「甜味杯裝乳酪」通常添加大量高果糖玉米糖漿。再加上香蕉本身的果糖含量，兩者配搭會使肝臟負擔過重。

3. 上班前飲甜味罐裝咖啡

不少人習慣在上班前飲甜味罐裝咖啡提神，但這樣會損害肝臟健康。甜味罐裝咖啡不僅含有大量碳水化合物，研究發現，咖啡中的咖啡因會加速肝臟將碳水化合物轉化為脂肪的過程。

4. 天熱時飲運動飲品防中暑

若經常飲運動飲品以補充水分或預防中暑，反而可能直接導致脂肪肝或糖尿病。因此，建議在炎熱的天氣或流汗時，飲水或茶就能滿足補充水分的需求，完全不需要依賴高糖的運動飲品。

5. 工作繁忙時吃麵包和飲蔬菜汁

蔬菜汁含有大量添加糖，而且蔬菜汁的液態形式無法提供足夠的膳食纖維，難以彌補蔬菜攝取不足的問題。而麵包中普遍含有大量高果糖糖漿，這組合不利於肝臟健康。

6. 晚上工作時飲能量飲品

能量飲品不僅含有大量糖分，還含有咖啡因，會加速碳水化合物轉化為脂肪的過程，對肝臟造成負擔，建議不要過度依賴能量飲品。

7. 戒酒改飲果汁

部分患者為保護肝臟而戒酒改飲果汁，卻發現肝功能反而更差，原因在於習慣性地飲用高果糖玉米糖漿的果汁，對肝臟的損害甚至比適量飲酒更為嚴重。

8. 晚餐時喝酸甜口味的飲品

很多人習慣在晚餐時飲用酸甜口味的果汁，但若長期飲用這類含糖飲品，脂肪肝病情會逐漸惡化。

9. 睡覺前喝加蜂蜜的熱牛奶

雖然熱牛奶確實有助改善睡眠質素，但如果在睡前飲用牛奶時添加蜂蜜或糖，會導致夜間攝取的糖分更容易在肝臟中轉化為脂肪堆積。從肝臟健康的角度來看，這個看似養生的睡前習慣其實潛藏健康危機。

栗原毅指出，不少人每天早上、下午和晚上都會飲用看似健康但實則含糖的飲品。如果持續這種習慣，不僅會加重脂肪肝病情，還可能引發糖尿病、動脈硬化等疾病。

脂肪肝｜5大因素造成脂肪肝

台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

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脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

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資料來源：《東洋經濟》

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