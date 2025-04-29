軟心膳｜美心7月推軟餐食品　吞嚥困難患者開心食蝦餃燒賣

美心集團宣布推出專門為吞嚥困難患者研發的全新軟餐品牌「軟心膳」，製作過程與品質均符合國際標準。有點心拼盤及西式套餐，讓患吞嚥困難人士重拾飲食尊嚴與樂趣。

美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威表示，推出『軟心膳』的目的是回饋社會。 「我們三款軟餐均原汁原味呈現菜式的色、香、味及形態，保留食物的營養價值，亦是我們製作軟餐及備餐時的首要考量，味道及配方經長時間試驗及調整。」

他指出，在煤氣公司、聖公會、社聯等夥伴的相助下推出軟心膳順。將聯同煤氣公司在未來數月，為居於院舍的長者免費提供近萬份軟餐，聖公會亦安排言語治療師為參與院舍的老友記評核吞嚥能力，而美心以後亦會以成本價向院舍供應軟餐。

符合《照護食標準指引》

美心將於7月在全線美心皇宮及20多間指定美心快餐提供「軟心膳」堂食服務。「軟心膳」研發團隊成員之一、美心食品廠副廠長任健超表示：「美心與香港聖公會福利協會保持緊密合作，透過聖公會的護老院舍網絡，美心得以於產品研發階段試驗「軟心膳」的品質，以及實地測試院舍備餐的流程。」「軟心膳」的營養師團隊除了持續測試，以確保軟餐的最佳造型及均衡營養，也考慮到長者的飲食習慣，將適當調味的汁融入軟餐中，避免長者攝入太多濃味的醬汁，亦在軟餐的白飯中加入 香料及黃薑味道，令長者吃得有滋有味。

「軟心膳」按照中式點心及西式套餐的造型製作，中式為點心拼盤，餐點包括蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕；西式套餐則有包含香草雞鎚、南瓜、菜心及香茅黃薑飯的「香草雞鎚 飯」，以及包含瑞士雞翼、甘筍、菜心及香茅黃薑飯的「瑞士雞翼飯」。軟餐參照《照護食標準指引》製作,亦符合「國際吞嚥障礙飲食標準 (IDDSI)」(第4級),確保產品的軟硬度及黏稠度達到吞嚥困難患者的食用規格。

適逢美心與尊賢會於2015 年開始策劃的社區關懷項目「萬歲飲茶」踏入10周年，發布會現場亦邀請了過百位來自護老院舍的長者及其家人 與義工們一同品味「軟心膳」及美心皇宮的點心。