蘇玉華封后︱蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪舞台劇最佳女主角　感激丈夫潘燦良： 我好多謝你

【蘇玉華 / 潘燦良 / 完美證供】「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」在昨晚（4月28日）自資於灣仔碼頭的一間餐廳內舉行，頒發26個常設獎項，蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角（悲劇／正劇）。

蘇玉華上台從頒獎嘉賓謝君豪接獎項後，在台上深情感謝該劇導演兼丈夫潘燦良，稱：「佢係我嘅導演，亦都係我老公。當我知道佢要做呢部戲嘅導演時，我心諗：呢鋪真係攞婚姻作賭注。排練過程中，我哋係刀光劍影，好多『互片』時刻。但最終我發現，原來我哋可以有更大嘅包容同愛護，喺戲劇之名下，去共同完成呢份創作。」

她續指：「我好多謝你，如果冇你，我係冇可能完成呢個『不可能的任務』。」她亦感謝劇協仝人：「呢個頒獎禮，一定要繼續搞落去！」並鼓勵大家要繼續努力，灌溉香港戲劇的土壤，讓下一代、再下一代，走出更出色的道路。」

【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活 阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】

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蘇玉華封后︱識於微時志趣相投

蘇玉華與潘燦良於1988年在香港演藝學院讀書時認識，後來更雙雙加入香港話劇團，因志趣相投，他們從舞台劇上男女主角，漸成為彼此現實人生中的男女主角。

潘燦良曾受訪透露，二人在香港話劇團時並非情侶關係：「那時的我們只是同事而已，直到她離開話劇團並因《我和春天有個約會》成名後，我們其後合作《人間有情》才慢慢發展。」

▲ 蘇玉華與潘燦良。

蘇玉華封后︱拍拖25年終於註冊結婚

兩人拍拖25年，直到2020年才正式簽報紙註冊結婚，蘇玉華曾解釋原因指疫情令兩口子閒下來思考：「疫情間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生當中，還有什麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，staycation了兩天完成。」

此外，促使二人註冊的另一主因，是一位劇場好友突然離世：「是2019年我們做《親親麗南》時，一個幫我們做票務的好朋友突然離開。我們好傷心好傷心！趕到醫院，只能看見他的另一半落完口供抱著我們狂哭，我好記得他好大力的攬著我在耳邊說：『我甚麼都不是！不是他甚麼人！不能為他做任何決定！』我好震撼！那情景一直纏擾我，坦白是直接導致我跟潘燦良考慮註冊結婚，因為人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事。」

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蘇玉華封后︱丈夫潘燦良成生命一部份

另外，潘燦良曾表示認為二人性格互補不足，稱：「我們開始是由於大家的背景相近，相處過後才發現大家的性格十分合拍，合得來並非個性相似，我跟她完全不一樣。我比較柔弱、保守及穩重；而她則較為勇敢、開放，我們一凹一凸，互相配合對方。」

蘇玉華在2023年接受網上節目《絲打圍爐》訪問時指，潘燦良成為她的生活、生命、身體的一部份，說：「到依家仲會好想見到佢，見到佢仍然係開心。又或者有一杯雪糕，就會好想同佢Share，瞓覺仲會拖手，係一啲好細節嘅嘢、一路經營同灌溉嘅一種關係，或者我會關心佢今日過成點、拍戲拍成點？我諗係一啲咁簡單、咁細微、咁生活嘅嘢，而唔係驚天動地嘅事，但呢啲嘢累積係好緊要，同埋真心地欣賞佢！」

▲ 蘇玉華約兩年前接受《絲打圍爐》訪問。

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