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萬宜水庫東壩｜黃金周期間加強小巴9A號線服務　李世榮料排長龍情況不再

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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五一黃金周將至，政府預計內地勞動節黃金周期間前往萬宜水庫東壩的遊客量增加。（資料圖片）

五一黃金周將至，政府預計內地勞動節黃金周期間（5月1日至5日），前往萬宜水庫東壩的遊客量增加，專線小巴9A號線將因應乘客量加強服務，並且在黃金周的平日（即5月2日）以試辦形式提供服務。有立法會議員相信大排長龍等候小巴的情況不會再出現，但實際情況仍需視乎屆時的遊客數量。

新界東南立法會議員李世榮在電台節目表示，早前與運輸署、漁護處及警務處等召開跨部門會議，已於剛過去的清明節及復活節假期加強有關小巴路線的服務。

今次因應五一黃金周再加強服務，他表示過往服務承諾是4至5輛車，現時增加至約30輛，是多了幾倍，認為運輸署及承辦商都做了功夫，加上會有警方在場指揮交通，相信黃金周期間大排長龍等候小巴的情況不會再出現。

李世榮表示，受東壩的地理環境所限，大部分路段均屬單程路，為保留東壩的原貌，處方已盡可能延長或擴大避車處空間，以減少對頭車「塞死」的情況。

對於北潭涌關閘前方合適的位置設置信息顯示屏，李世榮建議，應在人流擠塞時進行流水式放行，以配合警方的交通指揮。惟不少旅客會由關口直接坐的士前往東壩，若現場較多的士，仍然會有機會導致「塞死」的情況，建議當局可以仿傚內地，考慮引入電動觀光車，以較環保的形式接載旅客遊覽。

新界東南立法會議員李世榮相信，黃金周期間大排長龍等候小巴的情況不會再出現。（李世榮FB圖片）

西貢區議員方國珊在同一節目說，在黃金周的平日（即5月2日）以試辦形式提供9A號線服務，相信可以分流遊人。她指本地市民或行山人士可趁平日前往遊覽，不用迫在假期時與旅客一同前往；又建議小巴服務可分拆路線，增加前往西灣或浪茄的交通，分散人流。

方國珊表示，經各部門積極研究，有信心黃金周期間現場交通能有所改善。

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