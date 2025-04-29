抗癌勇士｜身患全球僅400宗罕見癌　28歲女腫瘤破裂現「巨腹」　冒險做手術：這次九死一生

【抗癌／癌症／網紅／手術】賭上10%成功機會！內地28歲抗癌網紅「給你一拳」罹患晚期罕見癌症，病後一直積極對抗病魔，可惜病情每況愈下，近日腫瘤已破裂導致腹腔充滿血水、腹部鼓脹，已無法躺下及側身入睡。 醫生建議先進行「腹腔減壓手術」紓緩病情，待身體指標改善後再進行第二次腫瘤手術，惟手術風險極高，可能有90%機會「肚子縫不上要一直在ICU躺著」或「直接手術台上走了」 ，令事主一度猶豫，最終仍決定要勇敢「賭一把」。近日相關人員於社交平台更新術後現況，不少網民都紛紛留言打氣。

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內地抗癌網紅「給你一拳」於去年一月於抖音公開病情，指自己進行體檢時被告知體內有一個約10cm陰影，建議前往大醫院進行CT檢查或核磁共振檢查(MRI)，最終證實體內出現肝囊腫，惟腫瘤太大已無法進行腹腔鏡或穿刺，經手術切除組織化驗後確診患上「肝臟未分化胚胎肉瘤（UESL）」，是一種全球僅400例的罕見癌症。事主坦言自己無任何家族病史、無任何壞習慣，醫生亦表示病情目前已無法痊癒，只可靠化療控制。

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事主之後經歷多次化療，雖然過程極為辛苦，但仍一直保持樂觀積極態度對抗病情，無奈化療副作用令身體狀況越來越差，病情亦持續變差，最終在一年間惡化成4期、期間一度復發進行手術切除。近期她的腫瘤破裂，導致腹腔充滿血水、腹部鼓脹，之後腫瘤過大又壓迫到膽管，種種問題令身體指標出現異常、無法進行腫瘤切除手術，加上腫瘤體積過大及腹部鼓脹問題，事主已無法躺下及側身入睡，每日僅可勉強入睡兩、三小時。

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抗癌勇士｜做手術博10%生機 事主術後現況曝光

日前，醫生建議她先進行「腹腔減壓手術」，術後假如未有感染，待指標回復正常時再進行腫瘤手術，惟這次手術風險極高，大約有90%風險肚子在術後無法縫上，可能要一直在ICU躺著，亦可能「直接手術台上走了」，令事主一度猶豫，嘆指「估計我這次九死一生」，但最終仍決定要「賭一把」。

手術於本月29日進行，相關人員於平台更新了術後情況，表示手術成功完成，目前事主已轉入ICU進行觀察，感謝大家一路以來的陪伴及幫助，讓大家耐心等待她向大家報平安。消息一出不少網民都為她感到高興，紛紛於平台留言打氣。

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資料來源：抖音@給你一拳

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