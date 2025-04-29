心酸畫面｜瘋傳學童地鐵車廂地上熟睡 書包當枕頭手緊握1物令人心痛

【兒童健康/兒童睡眠質素/教育制度】近日網上瘋傳一張地鐵車廂裡，一名女童以書包當枕頭，蜷縮在地板上熟睡，雖然她把雙腳屈起擺放，但仍然佔了半條通道位置。不少網民細心觀看，發現女童手中仍緊握這樣東西後，令人心痛，並嘆道︰「這社會病了。」

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兒童睡眠質素｜學生功課量多太累了

內地及台灣網絡近日流傳2張相片，一名疑似身穿校服的女童蜷縮在地鐵車廂通道熟睡，她揹著鼓脹的書包，身體微微蜷縮，頭枕在旁邊的手袋上，雖然她把雙腳屈起擺放，但仍然佔了半條通道位置。

當時地鐵車廂正值繁忙時間，女童席地而睡的舉動或有機會阻礙其他乘客。不過網民看到女童睡着後，手裏仍然拿着1本練習簿，練習簿攤開在屈起的膝蓋上，右緊握着筆，這張被乘客隨手拍下的照片，24小時內在獲得逾10萬次轉發，揭開現今教育現場的殘酷。女童像被按了暫停鍵，維持寫字姿勢直接睡著，筆尖仍停留在作業本上，令人心痛，嘆道：「這社會病了。」

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兒童睡眠質素｜網民：本來是應該開心快樂、無憂無慮的年齡

相片火速惹熱議，並質疑教育制度及孩子壓力問題，「本來是應該開心快樂、無憂無慮的年齡，沒想到苦累成這樣了」、「孩子們，什麼時候才可以不再這麼辛苦？什麼時候孩子們可以健健康康快快樂樂」、「他們也值得擁有自由、輕鬆和愉悅的時光」、「社會的期待不應成為孩子們沉重負擔的源頭」、「過度拼搏，可能導致心理壓力過大，適得其反」、「孩童一天能睡六小時都要偷笑了！」。

點擊下圖，即睇衛生署兒童健康生長圖表︰

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兒童睡眠質素｜睡眠不足5大危害



有醫生指出，兒童長期睡眠不足可引發學習和記憶困難等5大健康危機。究竟小朋友每日應該睡多久？美國國家睡眠基金會過往曾總結不同年齡層兒童的理想睡眠時間。

台灣腎臟科醫生王介立指美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時的睡眠，而14至17歲的青少年則需要8至10小時。他續指，長期睡眠不足可能會導致以下問題：

學習和記憶困難

情緒和行為問題

免疫系統功能下降，更容易生病

增加肥胖的風險

對未來心血管問題的風險增加

睡得少肥胖危機增

點擊下圖，即睇長期睡眠不足5大問題︰

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兒童睡眠質素｜學童睡不夠增加肥胖風險

本港衞生防護中心《非傳染病直擊》引述海外研究指出，學童睡眠時間與健康指標有密切關係，睡眠時間較長的學童，身體發育、精神健康狀況、情緒調節、學業成績及生活質素一般較好。

《非傳染病直擊》指出，學童睡不夠屬致胖的一個重要及獨立的因素，睡眠時間較短的兒童，較睡眠時間較長者，超重或肥胖的風險高約一倍。因為兒童大部分成長荷爾蒙於夜間睡眠時間製造，睡眠不足除影響睡眠荷爾蒙外，同時會影響胰島素及某些調節食慾的荷爾蒙功效，而翌日嗜睡感與疲勞，亦會令人減少體能活動，從而減少熱量及增加體重。

▲ 不同年齡層有不同的理想睡眠時數。（圖片︰美國國家睡眠基金會）

兒童睡眠質素｜睡得好成績好

睡得充足有助長期記憶力，影響學習表現。加拿大麥基爾大學曾研究一群7至11歲小童，發現足夠的睡眠對數學、語文成績的影響最大，估計孩童約14%的數學成績，7%的英文成績，與睡得飽不飽有關。另外，史丹福大學最新研究顯示，若有30分鐘午睡，就可降低睡眠不足的不良影響，改善免疫和神經內分泌系統。

據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation，NSF）報告，將各年齡層分為9組，由0到65歲以上開始分類，並指出建議的睡眠時間，年紀越少所需的睡眠時數較多，初生BB可以日多達睡17小時。該協會指公布有關研究結果，希望助大眾改善的作息時間。不同年齡層的理想睡眠時間如下︰

年齡 理想睡眠時間 初生嬰兒（0至3個月大） 14-17小時 嬰幼兒（4至11個月大） 12-15小時 幼兒（1至2歲） 11-14小時 幼童（3至5歲） 10-13小時 兒童（6至13歲） 9-11小時 青少年（14至17歲） 8-10小時

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