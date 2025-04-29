五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演

【五一黃金周/親子好去處/黃金海岸/繡球花節】五一黃金周將至，若未有計劃活動，不妨到屯門黃金海岸欣賞盛開的繡球花，屆時黃金海岸海濱一帶除有120米長的繡球花長廊、特色打卡位，五一當晚更有全港罕見的超大型1,288架無人機空中匯演 ，有機會觀賞夜空中綻放的「繡球花」。同時，假期期間黃金海岸商場設有手作市集、音樂表演及親子活動，讓一家大小都能沉浸於春日浪漫氛圍中！

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五一好去處︱繡球花海打造夢幻春日慶典

今年黃金海岸繡球花節將於5月1日至5月5日期間舉行，商場及海濱長廊將搖身一變成為花海仙境，全長120米的繡球花海濱長廊 ，配有精心設計的花卉造景，多個特色打卡區，為一家大小提供猶如置身歐洲花園般的拍攝體驗！

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

120米繡球花打卡長廊 日期： 1/5 – 5/5 時間： 10:00am – 8:00pm 地點： 黃金海岸商場

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

五一好去處︱1,288架無人機空中SHOW

最讓大家期待的「Love in The Sky」無人機匯演，將於5月1日7晚上7時30分演，由1,288架無人機組成的空中燈光秀 ，在星空下拼湊出繡球花與夢幻場景，屆時更有人氣組合Lolly Talk登場，為活動增添熱鬧氣氛。不過，匯演可能受天氣影響，大家出發前留意有否臨時更改或取消。

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

1,288 架無人機空中匯演 日期： 1/5 時間： 7:30pm 最佳觀賞位置： 黃金海岸商場

5月1日穿梭巴士 屯門市廣場⭤黃金海岸商場 (逢 00, 15, 30 及 45分開出) 12:00nn – 7:00pm（屯門市廣場） 2:30pm – 9:00pm（黃金海岸商場） 上車地點: 屯門市廣場1期地下 (近Aeon電器部側門) / 黃金海岸商場(的士站旁)

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

五一好去處︱50個手作市集攤位+音樂馬拉松

繡球花節另一亮點是設有50個手作市集攤位 ，販售本地手工藝品、花藝產品及人氣美食飲品，多場花藝及收費手作工作坊，一家大小可隨意報名大家參加，部分收益更會捐贈兒童癌病基金。

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

同時，熱愛音樂的家長及小朋友不可錯過「藝術馬拉松」及「黃昏音樂會」，屆時將匯集本地學校及知名音樂表演單位，包括The Flame、陳祖及Judas Law等，輪流有精采的演出。除了現場busker獻唱外，場內還有泡泡表演、面部彩繪與扭汽球等親子活動。

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

市集．工作坊．表演 日期 時間 演出單位 1/5 4:30pm – 5:15pm The Flame 2/5 6:30pm – 7:00pm 雷同二友 3/5 5:00pm – 6:00pm 煲仔 Bo Jai 4/5 3:30pm – 4:30pm

5:00pm – 6:00pm 陳祖 Hoyi 5/5 3:30pm – 4:15pm Judas Law

▲ 屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

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