  • 28°C
香港時間：2025429日 (二) 14:58

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五一好去處︱黃金海岸五一黃金周設120米長繡球花長廊　1,288架無人機繡球花匯演

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

【五一黃金周/親子好去處/黃金海岸/繡球花節】五一黃金周將至，若未有計劃活動，不妨到屯門黃金海岸欣賞盛開的繡球花，屆時黃金海岸海濱一帶除有120米長的繡球花長廊、特色打卡位，五一當晚更有全港罕見的超大型1,288架無人機空中匯演 ，有機會觀賞夜空中綻放的「繡球花」。同時，假期期間黃金海岸商場設有手作市集、音樂表演及親子活動，讓一家大小都能沉浸於春日浪漫氛圍中！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
營養早餐︱營養師爸爸炮製小學生早餐　2方法助孩子適當吃零食1招解決偏食問題

五一好去處︱繡球花海打造夢幻春日慶典

今年黃金海岸繡球花節將於5月1日至5月5日期間舉行，商場及海濱長廊將搖身一變成為花海仙境，全長120米的繡球花海濱長廊 ，配有精心設計的花卉造景，多個特色打卡區，為一家大小提供猶如置身歐洲花園般的拍攝體驗！

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

120米繡球花打卡長廊
日期：1/5 – 5/5
時間：10:00am – 8:00pm
地點：黃金海岸商場

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

五一好去處︱1,288架無人機空中SHOW

最讓大家期待的「Love in The Sky」無人機匯演，將於5月1日7晚上7時30分演，由1,288架無人機組成的空中燈光秀 ，在星空下拼湊出繡球花與夢幻場景，屆時更有人氣組合Lolly Talk登場，為活動增添熱鬧氣氛。不過，匯演可能受天氣影響，大家出發前留意有否臨時更改或取消。

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

1,288 架無人機空中匯演
日期：1/5
時間：7:30pm
最佳觀賞位置：黃金海岸商場

5月1日穿梭巴士
屯門市廣場⭤黃金海岸商場 (逢 00, 15, 30 及 45分開出)

12:00nn – 7:00pm（屯門市廣場）

2:30pm – 9:00pm（黃金海岸商場）

上車地點:屯門市廣場1期地下 (近Aeon電器部側門)  / 黃金海岸商場(的士站旁)

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

五一好去處︱50個手作市集攤位+音樂馬拉松

繡球花節另一亮點是設有50個手作市集攤位 ，販售本地手工藝品、花藝產品及人氣美食飲品，多場花藝及收費手作工作坊，一家大小可隨意報名大家參加，部分收益更會捐贈兒童癌病基金。

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

同時，熱愛音樂的家長及小朋友不可錯過「藝術馬拉松」及「黃昏音樂會」，屆時將匯集本地學校及知名音樂表演單位，包括The Flame、陳祖及Judas Law等，輪流有精采的演出。除了現場busker獻唱外，場內還有泡泡表演、面部彩繪與扭汽球等親子活動。

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

市集．工作坊．表演
日期時間演出單位
1/54:30pm – 5:15pmThe Flame
2/56:30pm – 7:00pm雷同二友
3/55:00pm – 6:00pm煲仔 Bo Jai
4/53:30pm – 4:30pm
5:00pm – 6:00pm

陳祖

Hoyi

5/53:30pm – 4:15pmJudas Law

屯門黃金海岸將在五一黃金周舉行繡球花節、1,288架無人機空中匯演、音樂會等活動。（主辦單位圖片）

更多相關報道：

復活節好去處2025｜復活節好去處25+推介　沙灘尋蛋/巨型充氣彈床/8米長玫瑰氣球打卡牆

復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池

親子好去處｜人氣動漫《迷宮飯》展覽登陸香港　重現多個魔物料理+香港獨有打卡位

復活節2025｜Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE　必玩3大區域巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

周末好去處｜愛協「Fit for Paws」推行人寵運動 健身達人以瑜伽宣揚領養
12:19 2025/04/24
周末好去處｜愛協「Fit for Paws」推行人寵運動 健身達人以瑜伽宣揚領養
親子好去處｜日本平面設計年度得獎作品展　PMQ X JAGDA 首推親子活動
13:44 2025/04/24
親子好去處｜日本平面設計年度得獎作品展　PMQ X JAGDA 首推親子活動
親子好去處｜時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET 打卡換限定禮品
17:33 2025/04/24
親子好去處｜時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET 打卡換限定禮品
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
17:29 2025/04/24
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
14:20 2025/04/25
消防處活動2025｜消防處5月份免費活動　攤位遊戲/救援示範/消防制服打卡
好去處｜韓流魅力登陸Happy Wednesday 跑馬地馬場韓國之夜享韓流美食
16:14 2025/04/28
好去處｜韓流魅力登陸Happy Wednesday 跑馬地馬場韓國之夜享韓流美食

你可能感興趣

周末好去處｜愛協「Fit for Paws」推行人寵運動 健身達人以瑜伽宣揚領養
12:19 2025/04/24
周末好去處｜愛協「Fit for Paws」推行人寵運動 健身達人以瑜伽宣揚領養
親子好去處｜日本平面設計年度得獎作品展　PMQ X JAGDA 首推親子活動
13:44 2025/04/24
親子好去處｜日本平面設計年度得獎作品展　PMQ X JAGDA 首推親子活動
親子好去處｜時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET 打卡換限定禮品
17:33 2025/04/24
親子好去處｜時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET 打卡換限定禮品
Lolly Talk 商場活動 好去處 黃金海岸商場 Gold Coast Piazza 商場 表演 文娛藝術 屯門

最高瀏覽

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年