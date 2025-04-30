出軌男友｜港女深圳餐廳「抄家式」捉姦　沒收手機兼鎖匙：以後唔使返嚟喇！

撞破自己另一半出軌，大多時候當事人會怒火中燒，言語激動，而近期有港女在Threads上傳一段捉姦「北上偷情」的男友的影片卻不同以往，網民直呼「咁斯文？」。

影片中港女淡定進入餐廳捉姦，發現「老公」與疑似小三正在用餐，她有條不紊開始質問兩人，並當場「抄家」，沒收兩人的手機及老公的鎖匙，揚言：「以後唔使返嚟喇！」

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出軌男友｜深圳餐廳霸氣捉姦

影片拍攝於去年年底，事發於深圳一間餐廳內，女事主雖未與男子註冊，但已在一起13年之久；當日她在家中發現男友手錶收到短訊，顯示他在深圳餐廳預訂了2人用膳，發現可能「唔對路」。

據影片可見，女事主與拍片者一同進入餐廳捉姦，她大步走向正在和其他女人用餐的男友，略帶戲謔質問道「好X開心喎，係咪呀？吓？」，這讓正在用餐的一對男女頓時感到錯愕。

女事主繼續質問男子，「係咪好X開心呀你？你無嘢講啦，係嘛？」，又對著鏡頭「介紹」兩人，指他們「呢個係狐狸精，呢個X街嚟」，又質問小三：「你知唔知佢有老婆㗎？」並近距離拍攝，小三感到尷尬遂用手掩面，表示「有乜出去講喇」。

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出軌男友｜沒收手機鎖匙：以後唔使返嚟喇！

女事主不為所動，冷靜地要求男友將手機和鎖匙交出，「攞返鎖匙電話嚟，你以後唔駛返嚟喇」。

後來，又收走了小三手中的電話，不知是否自覺理虧，2人沒有反抗而是乖乖照做。

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小三交出手機後離開餐廳後，女事主繼續數落質問男友，「咁X開心呀，無諗到我捉到你呀」、「有乜講呀你，你有無嘢講呀你」、「媾條咁樣嘅女？好X靚女咩？」，過程中男子一直保持沉默沒有反抗。

出軌男友｜網民：大婆處理得非常冷靜！

此事引起網民熱議，紛紛斥責涉事男女的偷食行為，還有人認為女事主捉姦十分冷靜，「你都算冷靜㗎喇！正常其他女人已經喺間餐廳大吵大鬧」、「大婆處理得非常冷靜！」、「正一狐狸精」、「分得手，離得婚啦」、「有啲女人天生鍾意做小3」、「X男女」、「個男人真係太失敗」。

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