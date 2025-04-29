名人健康丨前TVB女星回港罕露近況　移美多年曾欠債喪夫1個原因放棄生育

【黃愷欣/離島特警/】前TVB資深演員、現年70歲的黃愷欣自1998年拍完《離島特警》後，便息影移民美國。不過，早前難得回港的她便相約一班相識多年的圈中好友聚舊，令曾歷欠債喪夫後的她狀況曝光。

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黃愷欣早前為了傳道，於是與小金子（已故影星喬宏太太）一起由美國返港並出席音樂佈道會。近日，她更相約不少圈中人聚舊。有份出席聚會的毛舜筠更在IG曬出眾人合照，並笑言：「一班年青人」。

相中所見，除了毛舜筠及黃愷欣，蔡少芬、張晉及陳法蓉等人亦有出席聚會。儘管已年屆70歲，但黃愷欣卻未見老態，笑容滿面的以「爆炸頭造型加黑超」出現，十分新潮。

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歌星身份入行 曾拍攝多部TVB作品

黃愷欣於1970年代以歌星身份入行，推出過唱片，又跟香港電台前節目總監馮偉棠合唱過《柔情蜜意》，大受歡迎。後來加入TVB參與《歡樂今宵》演出，當時劇集《家變》找一名樣子清純的女演員當鄧碧雲的小女兒，於是她便被派演此角，因此由歌手轉為演員。隨後在《鹿鼎記》、《雙面人》、《新紮師兄》等都有經典的演出。直至1998年，她拍攝完《離島特警》演呂頌賢的媽媽後就息影，移居美國西雅圖。

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與二婚丈夫婚後恩愛 1原因放棄生育

黃愷欣過去曾透露與丈夫戚劍豪的愛情故事。1976年2人曾經拍過拖，後來分手，沒想到10年後在教會重遇，當時戚劍豪已經離婚，2人愛火重燃，1988年正式結婚成為夫婦。不過結婚初期，黃愷欣因早年經營的時裝批發生意失敗，欠下銀行一身債，但丈夫沒有怕事，反而內疚自己未能為她減輕負擔，令黃愷欣深受感動。

戚劍豪再婚前已有一個9歲兒子，囝囝更一度不接受繼母，只以「姨姨」稱呼黃愷欣，不過黃愷欣未有放棄，一直細心照顧繼子，更因為繼子曾經要求不想要弟妹，令她放棄生育。囝囝16、17歲時，終明白繼母無私的付出，改口稱黃愷欣做「媽媽」。儘管繼仔長大開始拍拖時，再建議她懷孕，她笑言已經為時已晚。

2016年5月，戚劍豪因心臟問題突然離世，黃愷欣痛失相依30年的另一半，非常傷心，信仰令她慢慢釋懷，期待將來在天堂再遇丈夫。

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