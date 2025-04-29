  • 27°C
香港時間：2025429日 (二) 17:57

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

眼睛健康｜網絡瘋傳「視覺錯覺圖」　你見到咩數字？　醫生揭盅：答錯呢個數速求醫！【附拆解8種眼疾】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【眼睛健康／視覺錯覺圖／眼疾】近日網上瘋傳一張視覺錯覺圖，由多個黑色漩渦組成，內裡暗藏1組數字。然而，不少網民都從中看到不同數字，有人見到「528」，亦有人見到「45283」等，到底正確答案是甚麼呢？有醫生指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度有關，看到不同數字代表著個人的對比敏感度，越看得清晰就越敏感；但當越看不清楚就表示敏感度下降，並與8大眼疾相關。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜中醫師推介春天祛濕必備湯水 五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重

眼睛健康｜視覺錯覺圖與對比敏感度

台灣眼科醫生鐘珮禎在其Facebook專頁分享，該張視覺錯覺圖的正確答案，實為「3452839」。她指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度（contrast sensitivity）有關；所謂對比敏感度，是指眼睛分辨物體及其後背景的能力，簡單而言就是能夠分辨黑白和明暗的能力。

視覺錯覺圖。（Twitter圖片）

鐘珮禎續指，對比敏感度對人體尤其重要，有助眼睛看出不同事物的對比度，或在光線不足下仍然能夠看到事物，例如在霧霾中或燈光昏暗的夜間駕駛時，需要有良好的視覺對比敏感度才能夠安全駕駛。

她表示，所謂「對比敏感度」不同於「視力」，所以兩者的檢測方法也不一樣，

有些人視力亮起來正常，但是對比敏感度下降，也有些人對比敏感度正常，但是視力不佳。

眼睛健康｜對比敏感度相關的8種眼疾

點擊圖片放大
+9
+8

鐘珮禎說明，對比敏感度下降和8種眼疾有關：

  • 白內障：

不少白內障患者在初期時視力都屬正常，但慢慢開始自覺視力有所下降，閱讀時變得吃力，夜間也會看不清或會對車燈的眩光敏感，這些徵狀其實都是因為白內障造成對比敏感度下降；參考過往一篇有關年長駕駛者的研究報告，發現曾發生車禍意外的駕駛者之對比敏感度下降的幅度高達八倍，其原因有可能是白內障而造成對比敏感度下降。

  • 視神經病變：

視神經主要是把眼睛接受到的影像訊息包含顏色、亮度，和對比度傳導到大腦的視覺皮質，所以當視神經出現病變，對比敏感度就會自然會下降。

  • 青光眼：

青光眼是一種慢性、漸進性的視神經病變，故此患上青光眼也會造成對比敏感度下降。

  • 黃斑部退化（黃斑點退化）：

黃斑部是視網膜最中心、最重要的部位，若然黃斑部發生病變，除了會令視力下降，對比敏感度也會變得很差，故此必須保護好黃斑部。

  • 糖尿病視網膜病變：

糖尿病視網膜病變與視網膜血管受傷、滲漏有關，同時會影響對比敏感度。

  • 眼睛外傷：

任何眼球的外傷只要影響到視網膜、視神經、水晶體、角膜等眼球構造，都可能造成對比敏感度下降。

  • 傳統近視手術：

傳統近視手術比起現今的近視激光手術更容易影響對比敏感度，而後者更可以提供較好的對比敏感度，故此建議近視患者選擇近視激光手術，避免傳統近視手術影響對比敏感度。

  • 弱視眼：

弱視常見原因包括斜視、高度散光、高度遠或近視、視差過大沒有適當矯正造成視覺皮質發育不完全等，從而無法建立立體感，以至對比敏感度較差

鐘珮禎表示，如果覺得圖中周邊的數字相較於中心的數字較為不清楚，其實屬為正常，僅代表這個範圍需要較佳的對比敏感度。但當配戴上合適眼鏡（如有老花、近視、散光），在適當光源及距離，眼睛也沒特別疲勞，仍然看不清這組數字，就建議應找專業的眼科醫生進行檢查。

同場加映｜1分鐘簡單自測青光眼

點擊圖片放大
+8
+7

眼睛健康｜9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

點擊圖片放大
+10
+9

更多報道：

護眼之道｜女子長期1姿勢玩手機　雙眼近視度數相差400度　醫生教4招護眼【附9大護眼貼士】

資料來源：眼科醫生鐘珮禎

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

眼睛健康｜90歲無白內障視力極佳　毒物專家分享高齡媽媽5招護眼關鍵
13:26 2024/10/10
眼睛健康｜90歲無白內障視力極佳　毒物專家分享高齡媽媽5招護眼關鍵
眼睛健康｜30歲打工仔每天搭高鐵睇手機　2年後近視暴增500度慘罹3眼疾醫生揭1原因惹禍
19:54 2024/12/20
眼睛健康｜30歲打工仔每天搭高鐵睇手機　2年後近視暴增500度慘罹3眼疾醫生揭1原因惹禍
眼睛健康｜女子雙眼又乾又痕驚揭一條眼睫毛藏11條蟲 醫生：洗面做錯1件事肇禍
10:42 2024/12/18
眼睛健康｜女子雙眼又乾又痕驚揭一條眼睫毛藏11條蟲 醫生：洗面做錯1件事肇禍
眼睛健康｜男子眼壓狂飆險盲　揭3年來1壞習慣釀禍【附護眼貼士+1分鐘自測眼睛健康】
13:44 2025/03/11
眼睛健康｜男子眼壓狂飆險盲　揭3年來1壞習慣釀禍【附護眼貼士+1分鐘自測眼睛健康】

你可能感興趣

眼睛健康｜90歲無白內障視力極佳　毒物專家分享高齡媽媽5招護眼關鍵
13:26 2024/10/10
眼睛健康｜90歲無白內障視力極佳　毒物專家分享高齡媽媽5招護眼關鍵
眼睛健康｜30歲打工仔每天搭高鐵睇手機　2年後近視暴增500度慘罹3眼疾醫生揭1原因惹禍
19:54 2024/12/20
眼睛健康｜30歲打工仔每天搭高鐵睇手機　2年後近視暴增500度慘罹3眼疾醫生揭1原因惹禍
眼睛健康｜女子雙眼又乾又痕驚揭一條眼睫毛藏11條蟲 醫生：洗面做錯1件事肇禍
10:42 2024/12/18
眼睛健康｜女子雙眼又乾又痕驚揭一條眼睫毛藏11條蟲 醫生：洗面做錯1件事肇禍
健康問題 網絡熱話 醫生 青光眼 白內障 近視

最高瀏覽

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年