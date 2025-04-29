眼睛健康｜網絡瘋傳「視覺錯覺圖」　你見到咩數字？　醫生揭盅：答錯呢個數速求醫！【附拆解8種眼疾】

【眼睛健康／視覺錯覺圖／眼疾】近日網上瘋傳一張視覺錯覺圖，由多個黑色漩渦組成，內裡暗藏1組數字。然而，不少網民都從中看到不同數字，有人見到「528」，亦有人見到「45283」等，到底正確答案是甚麼呢？有醫生指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度有關，看到不同數字代表著個人的對比敏感度，越看得清晰就越敏感；但當越看不清楚就表示敏感度下降，並與8大眼疾相關。

最新影片：

眼睛健康｜視覺錯覺圖與對比敏感度

台灣眼科醫生鐘珮禎在其Facebook專頁分享，該張視覺錯覺圖的正確答案，實為「3452839」。她指出，視覺錯覺圖與人體眼睛的對比敏感度（contrast sensitivity）有關；所謂對比敏感度，是指眼睛分辨物體及其後背景的能力，簡單而言就是能夠分辨黑白和明暗的能力。

▲ 視覺錯覺圖。（Twitter圖片）

鐘珮禎續指，對比敏感度對人體尤其重要，有助眼睛看出不同事物的對比度，或在光線不足下仍然能夠看到事物，例如在霧霾中或燈光昏暗的夜間駕駛時，需要有良好的視覺對比敏感度才能夠安全駕駛。

她表示，所謂「對比敏感度」不同於「視力」，所以兩者的檢測方法也不一樣，

有些人視力亮起來正常，但是對比敏感度下降，也有些人對比敏感度正常，但是視力不佳。

眼睛健康｜對比敏感度相關的8種眼疾

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

鐘珮禎說明，對比敏感度下降和8種眼疾有關：

白內障：

不少白內障患者在初期時視力都屬正常，但慢慢開始自覺視力有所下降，閱讀時變得吃力，夜間也會看不清或會對車燈的眩光敏感，這些徵狀其實都是因為白內障造成對比敏感度下降；參考過往一篇有關年長駕駛者的研究報告，發現曾發生車禍意外的駕駛者之對比敏感度下降的幅度高達八倍，其原因有可能是白內障而造成對比敏感度下降。

視神經病變：

視神經主要是把眼睛接受到的影像訊息包含顏色、亮度，和對比度傳導到大腦的視覺皮質，所以當視神經出現病變，對比敏感度就會自然會下降。

青光眼：

青光眼是一種慢性、漸進性的視神經病變，故此患上青光眼也會造成對比敏感度下降。

黃斑部退化（黃斑點退化）：

黃斑部是視網膜最中心、最重要的部位，若然黃斑部發生病變，除了會令視力下降，對比敏感度也會變得很差，故此必須保護好黃斑部。

糖尿病視網膜病變：

糖尿病視網膜病變與視網膜血管受傷、滲漏有關，同時會影響對比敏感度。

眼睛外傷：

任何眼球的外傷只要影響到視網膜、視神經、水晶體、角膜等眼球構造，都可能造成對比敏感度下降。

傳統近視手術：

傳統近視手術比起現今的近視激光手術更容易影響對比敏感度，而後者更可以提供較好的對比敏感度，故此建議近視患者選擇近視激光手術，避免傳統近視手術影響對比敏感度。

弱視眼：

弱視常見原因包括斜視、高度散光、高度遠或近視、視差過大沒有適當矯正造成視覺皮質發育不完全等，從而無法建立立體感，以至對比敏感度較差

鐘珮禎表示，如果覺得圖中周邊的數字相較於中心的數字較為不清楚，其實屬為正常，僅代表這個範圍需要較佳的對比敏感度。但當配戴上合適眼鏡（如有老花、近視、散光），在適當光源及距離，眼睛也沒特別疲勞，仍然看不清這組數字，就建議應找專業的眼科醫生進行檢查。

同場加映｜1分鐘簡單自測青光眼

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

眼睛健康｜9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

更多報道：

護眼之道｜女子長期1姿勢玩手機 雙眼近視度數相差400度 醫生教4招護眼【附9大護眼貼士】

資料來源：眼科醫生鐘珮禎

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5