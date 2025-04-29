最壞身教｜頑童搭飛機亂跳櫈致後座港男遭杯麵滾水燙傷　父母反惡人先告狀粗口橫飛

坐飛機最怕遇到家長放任小朋友吵鬧，影響其他乘客，日前有港男於社交平台分享，在一班由越南飛往香港的航機途中，因前面一名小朋友在座椅上亂跳，導致他的杯麵打翻，燙傷手部。他責罵小孩幾句後，其家長不但沒有道歉，反用粗口辱罵。

飛機鬧劇｜港童坐飛機亂跳 致後排乘客被杯麵熱水燙傷

該名事主日前於Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」分享，指乘搭快運航空編號「UO597」的航班，由富國島返香港時，前座的男孩於椅子上亂跳，導致他的杯麵打翻，燙傷手部，「搞到啲滾水淥咗落我隻手度，成隻手紅晒係要睇醫生」。

事主又分享影片，聽到其小孩的母親以粗口辱罵，事主批評「你對唔住都唔講聲，仲搵粗口鬧我」。

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最壞身教｜小孩父母加入罵戰：喺隔籬嗰行企起身鬧我

事主其後向TVB節目《東張西望》表示，當時不只是小孩的母親，其父親也有加入罵他，

整親人唔道歉都算啦，仲要講晒粗口咁。佢老公仲好笑，乜都唔知就喺隔籬嗰行企起身鬧我。

事主還表示，起飛前，那個小孩已經十分頑皮，不斷在椅子上亂跳，多次令他的手提電腦掉落地，戴上安全帶起飛後仍不收斂，以致發生上述事件。

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飛機鬧劇｜空姐調位了事 令人不滿

另外，事主亦不滿航空公司的處理手法，原來想用手機拍攝的他被空姐阻止，使片段只有短短幾秒，而機組人員也只是將他調到航班的最後一行，亦有為他燙傷的手沖水、冰敷以及包紮。不過事主對航空公司的處理手法非常不滿，沒有跟進事件，只以調位了事 。

▲ 不少人乘搭飛機最怕遇上頑皮的小孩。（iStock圖片）

飛機鬧劇｜網民建議報警處理

事件曝光後，大批網民建議事主報警，「報警。在場咁多人，錄口供都有排玩！」、「應該一飛到香港就要叫空姐報警，根本要嘈搞大件事佢」、「喺機艙就要同啲空姐講要報警，空姐就要負責任」、「報咗警先、冇咁快出到閘……仲要等行李」、「你唔好落機，叫機場警察幫你」。

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