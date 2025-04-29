謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦

【謝霆鋒/張柏芝/張栢芝】謝霆鋒早前一連四晚於啟德主場館開騷，引起大家集體回憶，而謝霆鋒跟前妻張柏芝所生的一對愛兒Lucas跟Quintus前往睇騷，兩位高顏值兒子成為焦點，反而張柏芝未有捧場。

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張柏芝早前接受內地雜誌訪問，她於社交網分享訪問花絮，入行多年的張柏芝緋聞多多，除了前夫謝霆鋒外，亦曾跟陳曉東相戀，另外柏芝亦跟鄭中基、陳冠希以及陳小春等男星傳緋聞。

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謝霆鋒張柏芝｜性格似「柳飄飄」？

回望過去廿年的戀愛路，張柏芝直言以往愛情至上，她說：「我年輕的時候哪怕是工作很忙，我還可以有很多時間去想他，或者跟他聊天。」

柏芝不諱言是戀愛腦一名，她續說：「20年前我已經在演繹著現在那個年代的戀愛腦，我不會死纏爛打，傷心難過我都躲在家哭，我也不會在他面前，約出來，然後哭。」

說到電影《12夜》的Jeannie以及《喜劇之王》的「柳飄飄」這兩大經典角色，柏芝坦言自己跟「柳飄飄」相似，同樣性格剛強，她解釋：「在喜歡的男生面前，沒什麼事，到坐計程車的時候就自己哭得崩潰。」

▲ 謝霆鋒早前於啟德主場館開騷。（小紅書截圖）

謝霆鋒張柏芝｜當媽太忙沒時間戀愛

經歷令人成長，現年44歲的張柏芝愛情觀已大不同，她說：「愛情只有一個事情才可以傷害到自己，就是不甘心，自己過不了自己，才會給自己痛苦。」

已為三子之母的她直言無時間拍拖：「現在我對待愛情，我覺得不是不需要，也不是不重要，是沒時間。現在當了媽媽之後，真的沒時間處理男女關係。」

張柏芝更自比「可以飛的小鳥」，她說：「我在上海也待過、新加坡也待過、加拿大生也待過，當你活在不同的環境中，自自然然會發覺，有些過往一直緊盯不放的東西，都可以（解鎖）釋懷了。」

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謝霆鋒張柏芝｜介入「鋒菲戀」

張柏芝與謝霆鋒因拍攝《老夫子2001》而認識兼傳緋聞，2002年，柏芝被指介入「鋒菲戀」，同年謝霆鋒發生「頂包」事件，霆鋒被揭在張柏芝家中被捕，二人關係曝光。

張柏芝與謝霆鋒愛得高調，及至2006年，謝霆鋒瞞住父母於菲律賓跟張柏芝結婚，婚後柏芝誕下兩子，惟於2008年爆出陳冠希「艷照門」事件，柏芝為其中一名受害女星，雖然霆鋒曾開腔支持太太，惟最終二人於2011年宣布離婚，結束5年婚姻。

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