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五一黃金周｜九巴全面加強服務　即日起可半價購買「旅客日票」

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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九巴全面加強服務迎五一黃金周。

內地五一黃金周將近，預料將有大量內地旅客訪港，為配合旅客需求，九巴、龍運及皇巴士服務已準備就緒，加強連接各邊境管制站及相關路線服務。

九巴表示，將於五一黃金周期間加密各口岸路線的班次，其服務範圍覆蓋福田口岸、蓮塘口岸、機場/港珠澳大橋香港口岸、皇崗口岸、高鐵西九龍站，及東鐵綫上水站。當中來往元朗、天水圍及落馬洲站的B1線，將加密至3分鐘一班。

為方便旅客前往北潭凹及萬宜水庫東壩郊遊，九巴將於黃金周期間（5月1日至5日），加強5條郊遊路線服務，方便市民由各區前往北潭涌、北潭凹及黃石碼頭，以及接駁至萬宜水庫。內地旅客可乘鐵路由羅湖站或落馬洲站到沙田站，前往沙田市中心巴士站，乘坐路線289R直達北潭涌，最密15分鐘一班。

五大西貢北潭涌旅遊路線5月1至5日期間每日行駛，方便旅客前往西貢萬宜水庫。（九巴提供）

此外，由即日起至5月5日期間，九巴將推出「旅客日票」半價優惠，旅客可透過內地支付寶「好賞買商店平台」購票，只需27.5元，便可購買原價55元的「旅客日票」，可於啟動日票後24小時內，無限次乘坐九巴、龍運及皇巴等逾450條路線，購買次數不限。

旅客亦可無限任搭HK1路線，由尖沙咀天星碼頭出發，途經西九文化區、彌敦道、旺角波鞋街、女人街、深水埗鴨寮街、黃大仙廟、志蓮淨苑、九龍城等景點，隨上隨落。

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