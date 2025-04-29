「高潮針」熱潮｜內地時興打「高潮針」　聲稱女士針後「一飛沖天」　醫生：成效存疑有副作用

【高潮針／性高潮／床事】近期一種名為「高潮針」的私密處醫美療程在亞洲多地引發熱議，更帶動相關醫美概念股上漲。小紅書不乏女士們發文指自己已經預約施打，各診所名額亦隨即爆滿兼大排長龍。有醫生警告，這種醫美針劑成效存疑，且注射後可能會引起副作用，呼籲女士們接種前要小心。

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綜合內媒報道，近日內地掀起打「高潮針」的熱潮，涉事商家聲稱，該療程能讓女性「快速提升性體驗」，更揚言「一針可就讓自己充滿電」、「一飛沖天達到高潮」，吸引不少女士們蜂擁預約施打。商家亦引用數據，強調「全球25%女性從未體驗高潮」，此舉吸引女士們的青睞，然而醫學界對此有保留，指出其宣傳效果缺乏科學依據。

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該話題引起廣泛討論，國內多地預約高潮針「爆滿」，聲稱高潮針的作用是可以通過注射陰道內的敏感點，可令敏感點位的組織飽滿凸出，在性愛時便能更加容易刺激摩擦，更敏感，幫助女性達到性高潮。

「高潮針」是甚麼？

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「高潮針」熱潮｜打1針換性高潮成效存疑

該療程採用「PRP（高濃度血小板血漿）療法」，即將患者自身血液離心處理後，注射至私密處敏感區域。商家宣稱PRP中的生長因子能增強神經敏感度，繼而讓女士接種後在床事上會有更激烈的感受。網紅醫生「六層樓先生」就曾針對「高潮針」熱潮發表評論，指目前仍沒有任何科學及可靠的證據證實「高潮針」能協助女性提升快感、促進高潮。

實際效果可能與個體差異、心理暗示有關，不具備普遍推廣的基礎。

「六層樓先生」指出，由於女性私密部位的血管、神經十分密集，若是在施打過程中受損，可能導致疼痛、感覺異常、神經麻木、血管栓塞以及組織壞死等後果，反覆注射也可能會出現組織硬化、局部變形或功能異常的風險。

另外，頻繁注射「高潮針」也可能導致神經敏感度降低，進一步誘發更多婦科疾病。他提醒大眾施打前要三思，因相關產品尚未受到政府的監管，部分內地診所可能存在使用劣質材料，或使用超範圍劑量等安全風險，呼籲女士們提高對相關產品的警惕。

「高潮針」熱潮｜引起網絡熱議 不少女士稱曾注射

對於上述醫美療程意見各異，有網民甚至聲稱自己曾注射高潮針，但大部份網民仍對高潮針持懷疑態度。

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