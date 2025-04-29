  • 28°C
香港時間：2025429日 (二) 15:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

你好，打刧！Reunionz︱出爐金像獎最佳男配角朱栢康演胞兄執導舞台劇　劉德華張達明探班睇排練交流演出心得

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

最新出爐金像獎最佳男配角朱栢康演胞兄朱栢謙導演舞台劇《你好，打刧！Reunionz》，劉德華張達探班睇排練。

【朱栢謙 / 朱栢康 / 麥沛東 / 李芯駖 / 劉德華】由朱栢謙、張志敏聯合執導的舞台劇《你好，打刧！Reunion》將於5月8日開始公映12 場，連日來一眾演員朱栢康、魯文傑、麥沛東李芯駖、巢嘉倫、黎逸正等忙為演出排練，出品人劉德華和喜劇顧問張達明更到現場探班先睹為快，並跟大家交流演出心得。

首次參演舞台劇的COLLAR成員芯駖，經劇中多位前輩指導下，演技進步神速，在演出一場內心戲時，更情緒到位爆喊起來。原本是座上客的華仔，竟突然出手扮演外賣仔，一時間考起對手麥沛東，場面搞笑。

劉德華｜華仔突擊舞台劇《你好，打劫！Reunion》排練　過戯癮與幕後玩成一片

鄧永威、朱栢康、張志敏、劉德華、芯駖、巢嘉倫、黎逸正、張達明、朱栢謙、魯文傑、麥沛東

你好，打刧！Reunionz︱朱栢謙朱栢康夠默契

距離公映還不到兩星期的《你好，打刧！Reunion》，雖然已是第3次重演，但今次台前幕後班底加入了新成員，但大家很快便磨合起來。連日來各就各位，為演出如火如荼的綵排，近兩句鐘的舞台表演，即使是排練，大家也沒一刻鬆懈，反而越戰越勇，演的投入，導的也表現肉緊。

導演朱栢謙首次為這劇目執導，且與弟弟朱栢康首度分別幕前幕後同劇合作，兩兄弟甚有點契，間中也被弟弟的投入演出，看得入神。期間讓大家刮目相看的是新加入的芯駖，劇中飾演銀行女職員的她，在其中一段心力交瘁的內心戲，唸著感人的台詞，融入角色的情緒，一時間淚流滿臉，令現場的工作員也為她真情的演出為之動容。

年前《你好，打刧！》首次圓滿演出後，華仔表示覺得劇中的一個過場小角色外賣仔份外有感覺，他的出現讓大家會心微笑，有機會也粉墨登場一下。

點擊圖片放大
+6
+5

你好，打刧！Reunionz︱劉德華扮演外賣仔 

排練當日座上客睇排練的華仔，正當扮演外賣仔的工作人員準備出場的一刻，他竟然在現場隨手拿起一個紙袋，走到正在劇中等外賣的麥沛東跟前，變身外賣仔。原以為令對手麥東來個措手不及，怎知臨危不亂的麥東，搞笑的反問華仔一句：「乜咁熟口面嘅？」，短短幾分鐘的互動，令大家不期然的笑起來！

整晚的排練完成後，大家進行事後檢討，華仔提供不少演戲經驗與大家交流。務求令12場演出更加盡善盡美。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
營養早餐︱營養師爸爸炮製小學生早餐　2方法助孩子適當吃零食1招解決偏食問題

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
21:46 2025/04/27
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
蘇玉華封后︱蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪舞台劇最佳女主角　感激丈夫潘燦良： 我好多謝你
今日 12:37
蘇玉華封后︱蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪舞台劇最佳女主角　感激丈夫潘燦良： 我好多謝你
朱茵舞台劇｜與羅家英舞台劇重逢掀回憶殺　朱茵為穿旗袍演出做好身材管理
今日 13:41
朱茵舞台劇｜與羅家英舞台劇重逢掀回憶殺　朱茵為穿旗袍演出做好身材管理

你可能感興趣

金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
21:46 2025/04/27
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
蘇玉華封后︱蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪舞台劇最佳女主角　感激丈夫潘燦良： 我好多謝你
今日 12:37
蘇玉華封后︱蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪舞台劇最佳女主角　感激丈夫潘燦良： 我好多謝你
朱茵舞台劇｜與羅家英舞台劇重逢掀回憶殺　朱茵為穿旗袍演出做好身材管理
今日 13:41
朱茵舞台劇｜與羅家英舞台劇重逢掀回憶殺　朱茵為穿旗袍演出做好身材管理
劉德華 朱栢康 朱栢謙 麥沛東 李芯駖 張達明 COLLAR 娛樂人物職業 演員 導演

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年
直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年