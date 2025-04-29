你好，打刧！Reunionz︱出爐金像獎最佳男配角朱栢康演胞兄執導舞台劇　劉德華張達明探班睇排練交流演出心得

【朱栢謙 / 朱栢康 / 麥沛東 / 李芯駖 / 劉德華】由朱栢謙、張志敏聯合執導的舞台劇《你好，打刧！Reunion》將於5月8日開始公映12 場，連日來一眾演員朱栢康、魯文傑、麥沛東，李芯駖、巢嘉倫、黎逸正等忙為演出排練，出品人劉德華和喜劇顧問張達明更到現場探班先睹為快，並跟大家交流演出心得。

首次參演舞台劇的COLLAR成員芯駖，經劇中多位前輩指導下，演技進步神速，在演出一場內心戲時，更情緒到位爆喊起來。原本是座上客的華仔，竟突然出手扮演外賣仔，一時間考起對手麥沛東，場面搞笑。

劉德華｜華仔突擊舞台劇《你好，打劫！Reunion》排練 過戯癮與幕後玩成一片

▲ 鄧永威、朱栢康、張志敏、劉德華、芯駖、巢嘉倫、黎逸正、張達明、朱栢謙、魯文傑、麥沛東

你好，打刧！Reunionz︱朱栢謙朱栢康夠默契

距離公映還不到兩星期的《你好，打刧！Reunion》，雖然已是第3次重演，但今次台前幕後班底加入了新成員，但大家很快便磨合起來。連日來各就各位，為演出如火如荼的綵排，近兩句鐘的舞台表演，即使是排練，大家也沒一刻鬆懈，反而越戰越勇，演的投入，導的也表現肉緊。

導演朱栢謙首次為這劇目執導，且與弟弟朱栢康首度分別幕前幕後同劇合作，兩兄弟甚有點契，間中也被弟弟的投入演出，看得入神。期間讓大家刮目相看的是新加入的芯駖，劇中飾演銀行女職員的她，在其中一段心力交瘁的內心戲，唸著感人的台詞，融入角色的情緒，一時間淚流滿臉，令現場的工作員也為她真情的演出為之動容。

年前《你好，打刧！》首次圓滿演出後，華仔表示覺得劇中的一個過場小角色外賣仔份外有感覺，他的出現讓大家會心微笑，有機會也粉墨登場一下。

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你好，打刧！Reunionz︱劉德華扮演外賣仔

排練當日座上客睇排練的華仔，正當扮演外賣仔的工作人員準備出場的一刻，他竟然在現場隨手拿起一個紙袋，走到正在劇中等外賣的麥沛東跟前，變身外賣仔。原以為令對手麥東來個措手不及，怎知臨危不亂的麥東，搞笑的反問華仔一句：「乜咁熟口面嘅？」，短短幾分鐘的互動，令大家不期然的笑起來！

整晚的排練完成後，大家進行事後檢討，華仔提供不少演戲經驗與大家交流。務求令12場演出更加盡善盡美。

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