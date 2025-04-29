抑鬱症｜調查揭本港頑治抑鬱症患者或較預期高　促當局公布有關數據及提升速效藥物用量

香港心理社會康復協會公布情緒病患者問卷調查及研究報告，發現本港抑鬱症患者企圖自殺率，明顯高於一般抑鬱症估算範圍，料本地頑治抑鬱症問題可能比預期嚴重，惟公營醫療中針對頑治抑鬱症患者的新型藥物使用率估計僅0.15%，情況不理想。協會建議政府重視「隱形」精神病患者，增加頑治抑鬱症的數據統計，並提升速效藥物的使用量及加強公眾教育，及早識別「患者並提供適切治療。

頑治抑鬱症即對至少2種抗抑鬱藥物沒有足夠反應的嚴重抑鬱症患者，本地大學研究顯示，約有18%的抑鬱症患者在確診後6年內發展成頑治抑鬱症。以本地約30萬抑鬱症患者計算，估計有5.4萬人罹患頑治抑鬱症。

協會去年7月至10月向進行問卷調查，收回106份有效問卷，當中57.5%受訪者為抑鬱症患者。受訪抑鬱症患者中，超過80.3%出現過自殺念頭，29.5%曾企圖自殺。

▲ 香港心理社會康復協會公布情緒病患者問卷調查及研究報告。（梁偉榮攝）

有國際研究發現，頑治抑鬱症患者每年的企圖自殺率為4.66%，遠高於一般抑鬱症患者0.43%，差距達10倍。協會按國際研究的企圖自殺率，估算各患病年期的企圖自殺率範圍。以患抑鬱症4至6年的患者為例，頑治抑鬱症患者的平均企圖自殺率為23.3%，惟問卷結果的企圖自殺率為42.9%，相差近一倍，反映受訪抑鬱症患者中，可能有較預期多的患者已發展為頑治抑鬱症。

精神科專科醫生王明爍指，治療頑治抑鬱症主要通過腦電盪治療和重複性穿顱磁刺激法治療，醫管局2023年起在藥物名冊引入新型噴鼻式抗抑鬱藥物，可以針對性地在數小時內快速控制抑鬱症患者的自殺念頭，持續使用也可以治療頑治抑鬱症患者的抑鬱症狀。

他續指，去年只有20名患者在公立醫院獲處方此藥物，以香港公營醫療體系中有約7.2 萬名抑鬱症患者接受治療，若當中有18%為頑治抑鬱症患者，其數字約達1.3萬人，即此藥物的使用率只有約 0.15%，情況非常不理想。

▲ 香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍（梁偉榮攝）

協會建議，當局應就頑治抑鬱症進行系統性統計，讓政策制定者更全面掌握本港整體數字；另增加噴鼻式抗抑鬱藥的使用量。對於有關藥物的使用率僅0.15%，王明爍稱「我哋真係好想知點解咁低」，期望當局可多作解釋。

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