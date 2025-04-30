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禍從口入｜女子照X光下身滿佈「詭異白點」　恐怖真相曝光

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 34 分鐘前

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【寄生蟲／食用安全／X光】禍從口入！泰國一名婦人進行X光檢查時，驚見下體髖部至大腿位置布滿白色斑點，其密集程度令醫護都感到不適，直言「忍不住用酒精多次洗手」。而事主經診斷後，證實感染大量寄生蟲，懷疑與平日愛吃一類食物有關。

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禍從口入｜X光片現蟲海　醫護受驚瘋狂消毒

綜合泰媒《Khaosod》報導，一名曾在診所工作的網民「Ai Jaeo Mueang Chan」揭露，該名婦人因髖部不適求醫，結果X光報告驚見其下半身佈滿異常白點，判定為感染大量寄生蟲，疑與患者長期吃生食、生肉相關，驚人畫面令醫護人員亦頭皮發麻，頻頻以酒精消毒雙手：

我們看得起了雞皮疙瘩，忍不住用酒精多次洗手，太恐怖了！

婦人因髖部不適求醫，結果X光報告驚見其下半身佈滿異常白點。（Facebook@ไอ้แจ๋ว เมืองจันท์）

禍從口入｜感染寄生蟲恐誘9大不適

報道續指，感染寄生蟲後，患者會經常感到飢餓、上腹部疼痛、腹部不適、消化不良、噁心、嘔吐、有時伴隨腹瀉，便秘和體重下降等症狀。

此外，寄生蟲脫落的節段可能會進入闌尾，引發闌尾炎，其中食用生食是感染牛肉和水牛絛蟲病的危險因子，牛肉絛蟲幼蟲常寄生於未煮熟的牛肉中，進入人體後於腸道發育為成蟲，外型如寬麵條，長度可達5至25米，由上千體節組成，每日隨糞便排出3至4節，壽命長達10至25年。

禍從口入｜生食3大禁忌　專家籲「熟熱淨」原則

為防範絛蟲病，泰國疾控專家提出關鍵措施：

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  • 徹底煮熟：肉類需加熱至60℃以上，消滅幼蟲。
  • 生熟分離：使用獨立砧板、刀具處理生肉，避免交叉污染。
  • 避免生食：生醃、生牛肉等飲食文化潛藏高風險。

禍從口入｜7大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中7大高危食物，包括：

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禍從口入｜4招預防感染寄生蟲

本報訪問本港腸胃肝臟專科醫生張世華，他曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

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資料來源：KhaosodFacebook@ไอ้แจ๋ว เมืองจันท์

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