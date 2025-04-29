離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題

【水塔浮屍／屍水／細菌／命案】好嘔心… 近日，台北市一棟公寓樓驚現水塔浮屍，一名77歲老翁陳屍樓頂水塔2天，導致整棟樓的住戶不知情飲用了足足2日「屍水」。對此有法醫安慰道，「屍水」煮沸之後能殺菌，最多只是味道的問題。

最新影片：

據台媒報道，台北市大安區敦化南路二段一處公寓，於4月25日晚上揭發命案。一名黃姓住戶於23日報警稱其77歲兄失蹤，警方於25日晚上7時許發現公寓頂樓水塔詭異，打開水塔蓋驚見男浮屍。遺體經打撈確認已死亡多時，且因泡水太久腫脹難辨；但身上衣著完整，也找到證件，檢警相驗證件證實為失蹤的77歲黃姓老翁。

據死者家屬描述，死者日前到弟弟家（事發地點）借住，不料於23日失聯失蹤，隨後家屬報警。警方獲報後調閱監視器，發現死者在22號進屋後，就沒有再發現其進出的身影，警方這才將搜尋範圍鎖定在公寓樓的公共區域內，直至搜到樓頂發現死者陳屍水塔內。由於屍體未有發現明顯外傷，警方初步研判死者可能是不慎墜入水塔內。據死者妻子的說法，死者平日服用慢性疾病藥物，有時精神狀況不佳，會產生幻覺。檢方將擇日解剖，釐清死者為生前落水抑或生後落水。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同樓住戶飲足2日屍水陷恐慌

「水塔浮屍」消息傳開後，同樓十幾戶住戶得知已連喝2天屍水而陷入恐慌，並感到不適頻作噁，紛紛至附近超市購買礦泉水。公寓負責人表示，若有需要會請有關部門進行消毒。

對此，法醫高大成在接受訪問時解釋，遺體泡在水中，屍水可能已被稀釋，但是要注意排泄物與腐敗的細菌感染：

腐敗的細菌就像是將一塊肉泡在水中，以目前的天氣大概一天內就會腐敗，並產生細菌。不過，將水煮沸之後，裡面的細菌也已死掉，最多只是味道的問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5