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豪門婚姻｜48歲落選港姐攜2子再婚做豪門少奶　被指婚姻觸礁偕夫睇謝霆鋒演唱會闢謠

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子，再婚富商後再誕下一子。

【香港小姐/落選港姐/豪門少奶】48歲的陳伶俐是1996年落選港姐，入行一年即與音樂才子林敏驄閃婚兼育有兩名兒子，惜於2008年結束10年婚姻。陳伶俐2012年再婚富商劉頌銘，並誕下一名兒子。成為豪門少奶後，陳伶俐生活美滿，但1月時她上載獨自慶生的照片，因而傳出婚姻觸礁，至近日她與老公拍拖睇謝霆鋒演唱會，間接粉碎婚變傳聞！

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嫁入豪門｜陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子

陳伶俐與林敏驄有過一段婚姻，並育有兩子林肯和林善，二人離婚後，兒子隨陳伶俐生活，至2012年她再婚新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，便一直過住豪門少奶生活，他們婚後育有一子劉駿浠，劉頌銘對兩名繼子同樣視如己出，一家五口相處融洽。

據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地，陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，大宅背山面海，可俯瞰無敵海景，非常富貴。

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港姐陳伶俐｜與老公睇謝霆鋒演唱會粉碎婚變傳聞

她間中亦有在社交平台分享豪門家庭樂，但近一年卻鮮有再更新IG，對上一次已經是1月的生日照和睇劉德華演唱會，1月她48歲生日，亦只貼出個人照，發文更似意有所指：「打開第48頁。未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數」。因而引起揣測，令人聯想到其婚姻或出現暗湧。

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直至近日，她終於再度更新IG限時動態，她分享數張謝霆鋒演唱會的現場照片，其中一張正是和老公穿情侶裝的合照。從照片中所見，陳伶俐束起馬尾、穿上黑色運動衛衣，笑容滿面，從後攬住老公笑得甜蜜，而劉頌銘表情較嚴肅，但跟太太齊齊望向鏡頭拍照，間接粉碎婚姻亮紅燈傳聞。

港姐陳伶俐｜長子IQ130讀港大神科

陳伶俐與林敏驄所生的大仔林肯今年踏入26歲，他從小就是資優兒童，IQ更達130之高，並於名校聖保羅男女中學畢業，DSE全部科目考獲5*或以上！他大學就讀香港大學，入讀有「神科」之稱的IBGM（International Business and Global Management），此被視為大學的商科精英；林肯不但是資優生，還遺傳了的音樂才華，歌藝不俗的他曾於街頭busking。

同場加映：資優評估｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生

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