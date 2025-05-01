拍賣專家專欄｜拍賣預展千年古董為何能無遮掩展示？　專家親解可貼身觀賞玄妙

「為甚麼這些上百年，甚至上千年的古董和藝術品，都沒遮沒擋地展示出來？」不少首次來看拍賣預展的新朋友都感到驚訝地問。

上周，我公司正式開始一連七天的亞洲藝術周拍賣預展。這幾天基本上都在場裏招待客戶。其實，每季預展都會遇到一些第一次來看拍賣的新朋友。

▲ 拍賣預展可欣賞藝術大師作品（圖片：佳士得香港）

曾經參觀博物館的朋友，都會有印象一些古董和古舊的藝術品，都是放在玻璃櫃內。像拍賣預展這樣沒有遮掩地公開展示，確實聞所未聞。其實，拍賣預展是以銷售作為主要目的，就好像去店舖買衣服、買珠寶首飾一樣，拍賣公司是容許潛在買家上手檢查和近距離地去看作品，不能夠把所有作品放在展櫃內僅供欣賞。

基於這種特性，來拍賣預展看藝術品和古董，其實是多一種樂趣的。除了有機會可以購買心頭好之外，我認為更大的意義是可以近距離地細心欣賞各種不同的作品，親自拿上手，仔細研究和學習。

▲ 百年藝術品也可近距離欣賞（圖片：佳士得香港）

有些新朋友甚至還會問，參觀拍賣會否需要入場費？是不是必須獲得邀請才能前來？他們可能會覺得必定是達官貴人才能參加拍賣。其實，絕大部分拍賣會和展覽都是公眾開放，並且是不會收取任何入場費的。

上期，我講及天價時所說，拍賣必須有競爭才能達到高價，因此理所當然會希望愈多人能進場參與愈好。況且，拍賣會必須是公平公正公開，這樣拍出的價錢才能具有公信力，反映出市場真實的情況。

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香港的拍賣季都一定會有多家拍賣公司，在不同地點同期舉行預展。例如我們這次亞洲藝術周就同時展出字畫和古董，當中包括家具、瓷器、玉器等。同一時期也有其他拍賣公司舉行春季拍賣，除了古董字畫外，還展出其他類型的作品，例如珠寶、手錶和當代藝術。實際上如果每一家拍賣都去看的話，能看到的作品數量和類型便非常豐富。因此，對海內外的客人、收藏家及藝術愛好者而言，無論是否有心儀作品上拍，都會抽空去參觀各家拍賣的預展。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《千年古董可無遮掩展示？》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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