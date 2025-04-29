高學歷主播︱TVB長腿主播結婚科大校花擁1.8米身高 出身一條龍BAND 1名校

【新聞主播/TVB/黎在山/民生書院/科大】TVB新聞主播有個個都有樣有學歷！不過好多做幾年就會出外闖，做得時間比較長的有黎在山，最近網上就流傳她的結婚行禮的照片，與老公非常有夫妻相！被封為「主播界朱千雪」的黎在山，樣貌端莊，更擁有1.83米身高，因此有長腿主播之稱，除了靚女外，學歷都很有料！她中學就讀本地一條龍名校，升讀科大後被推舉校花。

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現年30歲的黎在山畢業於香港科技大學物流管理及工程學系，因樣子甜美及擁有模特兒身高，在學期間已獲封為「科大之花」，畢業後她加入了模特兒公司成為樂基兒師妹，後來她加入TVB新聞部成為主播，被網民推舉「最美女主播」。

黎在山結婚︱黎在山2020年初升任為高級主播

黎在山初期主要報道深宵新聞報道及無綫財經資訊台《無綫財經快訊》，自2019年中開始主持無綫新聞台《香港早晨》，及後為《天氣報告》、日間及晚間新聞報道主持，至2020年初升任為高級主播，亦曾主持專題節目《唱歌講英文》、《2023國際大事回顧》。

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黎在山結婚︱民生書院屬罕有一條龍名校

黎在山中學就讀本地罕有的一條龍名校民生書院，該校提供幼稚園、小學、中學一條龍教育，1926年創校的民生書院位於九龍城區41校網。

TOPick曾經訪問該校的葉校長，他透露面試時最重要是保持自然，建議學生平時要努力裝備自己，多關心時事，透過閱讀增廣見聞，鍛煉邏輯及批判思維，從日常生活中累積知識、經驗。而本學年只提供54個自行分配學位，統一派位則最多預留85%學額予直屬小學。所以要用自行方式入讀可謂相當困難！

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