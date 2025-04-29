抑鬱症｜逾8成抑鬱症患者曾現自殺念頭　揭本港「頑治抑鬱症」患者或比預期高　倡及早識別隱形患者

【抑鬱症／頑治抑鬱症／情緒病／抑鬱症治療】香港心理社會康復協會（下稱協會）今（29日）公布一份情緒病患者問卷調查及研究報告，結果顯示，本港抑鬱症患者的企圖自殺率明顯高於一般抑鬱症估算範圍，估計頑治抑鬱症問題比預期嚴重。協會呼籲大眾提高對抑鬱症的認識，並提出3大建議，希望可在救助抑鬱症患者的同時減輕公營醫療負擔。

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頑治抑鬱症是甚麼？根據歐美定義，頑治抑鬱症是指對至少2種抗抑鬱藥物的反應不足的嚴重抑鬱症患者，儘管這些藥物在一般情況下應能產生療效，且患者亦有按照醫生的指示用藥。根據本地大學的研究，約有18%的抑鬱症患者在確診後6年內會發展成頑治抑鬱症：而以本地約30萬抑鬱症患者來計算，估計有5.4萬人罹患頑治抑鬱症。

協會於去年7月至10月向本地地情緒病患者組織進行問卷調查，收回106份有效問卷，當中近6成為抑鬱症患者。研究報告對數據進行進一步分析，結果發現當中出現頑治抑鬱症的情況可能比國際研究所預計的更加嚴重。

逾8成受訪者曾出現自殺念頭 頑抗抑鬱症比例或高於預期

值得留意的是，在受訪抑鬱症患者中，有超過8成人士曾出現過自殺念頭，曾企圖自殺的人士則有近3成。國際研究曾對頑治抑鬱症和一般抑鬱症患者的自殺情況進行比對，發現頑治抑鬱症患者每年的企圖自殺率為4.66%，一般抑鬱症患者則委0.43%，差距達10倍。

協會根據上述的企圖自殺率估算出不同患病年期的企圖自殺率範圍，並與此次受訪群體作比對，結果發現除了患病少於1年的患者外，其餘患者的企圖自殺率皆遠超國際研究中一般抑鬱症患者企圖自殺率估算範圍，當中「患病4至6年」受訪者的企圖自殺率甚至超過頑治抑鬱症患者的企圖自殺率估算範圍。協會指出，如本地抑鬱症患者中僅有 18%為頑治抑鬱症患者，問卷結果所得的企圖自殺率理應與一般抑鬱症患者的估算範圍更接近，然而結果卻遠超此範圍，這反映本港可能有比預期更多的患者已發展為頑治抑鬱症。

▲ 根據問卷調查結果，本港頑治抑鬱症患者可能比預期中多。（大會圖片）

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍表示，頑治抑鬱症雖然在症狀上與一般抑鬱症相似，但程度更加嚴重，且治療難度更高，然而目前香港對頑治抑鬱症並沒有官方的統計數據，以致這群患者變得「隱形」，患病率容易被低估。

新型噴鼻式藥劑更快見效 預期可降低入院率

在香港，目前治療頑治抑鬱症的方式主要為腦電盪治療（ECT）和重複性穿顱磁刺激法（rTMS），然而兩者的療效通常需要一至數個星期才能顯現，因此患者需頻繁覆診甚至住院接受治療，嚴重影響工作及生活。

近年藥物名冊中亦引入一款新型噴鼻式抗抑鬱藥物，而根據國際研究結果，這種藥物與傳統藥物相比，能在短時間內發揮效力，且長期用藥亦能有效降低患者的自殺傾向，可針對抑鬱症及頑治抑鬱症產生治療效果。 然而根據本地數據，2024至25年度僅有 20位患者在公營醫療獲處方此藥物；以香港公營醫療體系中有約7.2萬名抑鬱症患者正接受治療，若當中有18%為頑治抑鬱症患者，其數字約達1.3 萬人，可見噴鼻式藥物的使用率目前只有約 0.15%，情況非常不理想。

列3大建議籲政府加強藥物應用

綜合問卷調查結果及新型藥物使用數據，香港心理社會康復協會提出以下3大建議：

1. 加強患者及治療方法數據追蹤

協會認為，政府應通過患者數量及治療方法上的數據統計，找出「隱形」的頑治抑鬱症患者，以掌握本地頑治抑鬱症問題的真實情況，作出政策調整，避免出現頑治抑鬱症患者被忽略的情況。

2. 提升新型藥物在公立醫院的應用

協會指出，新型噴鼻式抗抑鬱藥能有效降低患者自殺傾向，同時幫助減少嚴重患者入院治療的情況，在解決決公營醫療資源問題方面具有積極意義。因此，協會建議醫管局在所有醫院聯網提高處方新型抑鬱藥的數量，以確保有自殺傾向的患者能及早得到救治，長遠而言亦可減輕公營醫療精神科住院治療的負擔。

3. 推動公眾教育 正確認識抑鬱症

協會建議政府加大力度推動抑鬱症及其他精神疾病的公眾教育，避免令公眾認為頑治抑鬱症乃至抑鬱症只是「情緒波動問題」、無需醫療介入便可治癒。與此同時，協會也認為公眾教育可涵蓋不同抑鬱症治療方式及其作用，讓更多患者及家屬可建立求助及安排治療的意識，以達到及時救助更多抑鬱症患者的效果。

▲ （左起）香港心理社會康復協會榮譽財務司庫、精神科護士陳靄華小姐；協會成員、精神科專科談家樂醫生； 協會主席、精神科專科王明爍醫生；協會副主席、精神科專科楊明康醫生；協會成員、香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文教授；協會榮譽秘書、職業治療師林蔚雯女士。（大會圖片）

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