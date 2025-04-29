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普通科門診｜急症室續推特別退款安排　14間普通科門診勞動節及佛誕假期如常服務

港聞

發布時間： 1 小時前

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勞動節及佛誕假期，將有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。（資料圖片）

醫管局今日（29日）公布，本周四勞動節（5月1日）及下周一佛誕（5月5日）公眾假期，將有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。

求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

另外，為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局會繼續推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。

「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請，有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請。合資格的申請者將於大約一個月內，透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

醫管局發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

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