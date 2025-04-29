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四料視帝｜陳豪憶昔日澳洲求學經歷　拍宣傳照靠想像1事盡顯親和力　

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撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

拍宣傳照靠想像1事盡顯親和力，陳豪憶往昔分享澳洲求學經歷。

【陳豪 / 四料視帝】曾主演《溏心風暴》、《宮心計》、《金枝欲孽》的「四料視帝」、「企業強人」陳豪，憑正面形象、專業態度及親和力，多年來深受各年齡層觀眾喜愛。在影視作品中，多次塑造出令人印象深刻的角色。

日前，陳豪受邀為銀行拍產品宣傳廣告，在拍攝當天貫徹其「好勤力」精神，早上才從劇組完成拍攝，僅短休兩個小時便馬不停蹄趕到現場，實在敬業樂業。

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四料視帝｜想像被粉絲接機拍宣傳照

在台前幕後的配合下，陳豪在半天內，便轉換了三個超酷形象，而在拍攝一場「跨境無間、一步即達」的場景中，導演要求他笑的時候想像自己剛落機，有一群熱情粉絲迎接他。

語畢，陳豪立刻「視帝」上身，嘴角自然上揚，笑容洋溢，彷彿真的感受著那份熱烈的歡迎，盡顯親和力，也讓在場工作人員深刻感受到他對粉絲的真摯熱愛，絕對是實至名歸的「粉絲心中最佳男神」！

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四料視帝｜分享昔日澳洲求學經歷

在拍攝過程中，陳豪回憶起年少時，飛越萬里在澳洲求學的經歷，幽默地表示：「香港是一個人才匯聚的地方，各地人士來到香港生活或工作，就像我當年在澳洲讀書時般，初時一定會遇到適應上的問題，像是要自己解決住屋和交學費等，人生路不熟，真是一個大挑戰！好像那些銀行匯款手續，真的繁瑣得像解答數學題！」

談及北上內地拍劇的經驗，陳豪感嘆內地電子支付的普及與便利：「每次在內地拍劇，一拍就要拍好幾個禮拜甚至幾個月，發現內地生活的便利性，以及各種娛樂配套均一應俱全。我也認真計劃過是否在內地置業，以便我可在内地拍劇時，無須『兩邊走』。」

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