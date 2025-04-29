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靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

由5月1日至6月30日起，合味道紀念館限時回歸「微辛咖喱味」

早前停產的出前一丁「微辛咖喱味」回歸喇！由5月1日起，合味道紀念館特別於人氣「出前一丁工作坊」限時推出「微辛咖喱味復刻版」，大家可以在工作坊配搭「微辛咖喱味」湯粉包及復刻版包裝，同時更有推出福袋優惠，一次過有齊5款共10包的口味，各位切勿錯過！

出前一丁經典口味︱「出前一丁工作坊」限時回歸「微辛咖喱味」

由5月1日至6月30日起，「出前一丁工作坊」限時回歸「微辛咖喱味」口味，參加者可以體驗出前一丁的製作過程，再配上特別版的「微辛咖喱味」湯粉包及復刻版包裝。另外所有參加者均可獲得一包麻油味出前一丁，大家更可自行設計包裝，一次過帶走兩款口味！

即食麵停售｜出前一丁1款經典口味停產消失網店　網民惋惜：咁好食點解會停

由5月1日至6月30日起，「出前一丁工作坊」限時回歸「微辛咖喱味」口味。（相關機構提供）

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合味道紀念館｜同步推「全辛滋味系列」福袋 一次過有齊5款口味

除了經典口味回歸外，紀念館由即日起至6月也同步推出「出前一丁全辛滋味系列」福袋優惠，只需$138，便可以一次過有齊5款共10包的特色口味，包括全新推出的「激辣火山味」、「泰式青咖喱味」、「麻辣XO醬海鮮味」、「韓辣海鮮味」及「椒麻麻油味」。套裝更附送實用又具收藏價值的「清仔旅行袋」及「清仔洞洞鞋配飾」，自用或送禮也可以。

另外，每逢星期五推出的「日清Friday BUY & TRY」，以試食價發售出前一丁五包裝北海道小麥粉系列及「棒丁麵 / 烏冬產品」，大家可以輕鬆煮出日式拉麵風味！

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合味道紀念館香港
地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓
時間：11:15-19:15（逢星期三休館）
註：開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。請密切留意網站公布。

價格：

工作坊票價時間備註
我的合味道工作坊$6030分鐘3歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。
出前一丁工作坊$12090分鐘參加者的最低身高要求為110厘米。活動須分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必須購買雙數數量的門票。
穀物麥片工作坊$6030分鐘參加者須年滿3歲。
福爾摩「清」原創實景解密遊戲$50只限參加紀念館經典工作坊後升級換購。

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