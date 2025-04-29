親子好去處︱MINISO「史迪仔」主題旗艦店開幕 佔地3千呎推香港限定盲盒

【MINISO/迪士尼/史迪仔】生活品牌MINISO（名創優品）在4月26日於銅鑼灣開設香港首間兩層高旗艦店。新店除了以迪士尼最受歡迎角色之一「史迪仔」作主題設計吸引顧客外，更推出全港首發「史迪仔」盲盒系列。陳列超過20個IP（知識產權）系列產品，包括盲盒和毛公仔在內的IP產品佔店內總商品八成以上，顯示出MINISO進一步在港加強「超級 IP策略」。

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新店坐落於銅鑼灣世貿中心與崇光百貨之間的黃金地段，佔地超過3000呎，是現時MINISO在香港最大規模的

分店之一。全店以「史迪仔」元素場景化設計，包括巨型「史迪仔」門面、3米長主題打卡牆、一樓潮流玩樂

區，以及隨處可見融入了「史迪仔」的裝飾元素。

店內售賣過百款「史迪仔」主題產品，由盲盒、毛公仔、文具到配件，應有盡有。開幕日亦吸引了大批粉絲到

場，爭奪首發香港限定600份「史迪仔」搪膠毛絨盲盒系列。

MINISO海外直營市場總經理兼副總裁塗寶燕表示：「香港作為 MINISO 亞洲重點策略市場，我們十分高興能

夠繼續加強在港業務。透過這間大型旗艦店，MINISO為本地粉絲帶來過千款產品，包括『史迪仔』搪膠毛絨盲

盒等特別系列，促使我們繼續為香港消費者帶來各種驚喜及『開心哲學』。」

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旗艦店開幕當日盛況空前，未開門店外已現長龍，逾150名粉絲現身。前港姐陳凱琳（Grace）更化身為「潮玩體驗官」出席活動，與過百名顧客一起展開刺激的拆盲盒挑戰。

「史迪仔」作為迪士尼人氣角色，其IP受全球歡迎，亦成為MINISO「超級IP策略」中眾多合作的國際IP之一。「超級 IP 策略」瞄準興趣消費趨勢，把更多熱門 IP 帶給全球廣大消費者。

▲ 陳凱琳為新店剪綵。

全新兩層高的銅鑼灣旗艦店是MINISO繼去年十月於旺角朗豪坊IP主題快閃店後，再次以IP主題攻港，該快閃

店當時更創下聯名產品銷售新高。目前， MINISO分店遍布香港島、新界及九龍，包括上環無限極廣場、尖沙

咀 iSquare、旺角彌敦中心、荷里活廣場、屯門時代廣場及將軍澳廣場等地區。

▲ MINISO（名創優品）在4月26日於銅鑼灣開設香港首間兩層高旗艦店。

MINISO 香港銅鑼灣旗艦店

地址: 銅鑼灣東角道 26 號怡安大廈地舖 13 號舖

營業時間: 星期一至日及假期，上午9時至晚上10時