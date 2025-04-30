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血癌｜毒物專家分享最痛一課　37歲弟體檢現「1小症狀」　確診血癌到離世僅1年

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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【血癌／貧血／身體檢查／症狀】不少人以為貧血只是小問題，但背後可能是健康警號。台灣臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，男性若出現貧血務必提高警覺，其弟弟接受身體檢查時，發現血色素略低，當時並未特別在意，不料一個月後因發燒求診，竟被診斷罹患血癌，令家人大感震驚。

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臨床毒物科護理師譚敦慈在健康節目《醫點不誇張》中指出，女性因每月生理期容易出現貧血情況，但男性若有貧血現象就要特別注意。她表示，她的弟弟37歲時進行身體檢查，發現血色素數值約12.9，比成年男性正常值13至18略微低了一點，起初以為無大礙，豈料一個月後弟弟因發燒就醫，竟確診白血病（又稱血癌）。

譚敦慈透露，當時曾捐骨髓給弟弟治療，雖然手術順利，但排斥反應太厲害，最終從發病到去世僅一年多。她以此案例提醒，「男生如果有貧血，一定要特別注意」，千萬別以為血色素稍低無關緊要。她的弟弟從發現貧血到確診血癌，前後僅短短一個月。

新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌也在節目上指出，男性若出現貧血，有些情況可能是比較良性的問題，可能是因痔瘡慢性出血導致。但貧血本身是症狀表現的一種，背後可能隱藏癌症風險，若未經檢查難以察覺。他建議一旦發現身體出現狀況，最好盡早就醫檢查以求安心。

血癌｜急性骨髓性白血病4大主要症狀

台北慈濟醫院血液科主治醫生高偉堯指出，血癌可分為急性與慢性兩大類，其中急性血癌再區分為骨髓性和淋巴性。急性骨髓性血癌是成年人最常見的血癌類型，而急性淋巴性血癌則以兒童患者較為常見。

高偉堯續指，急性骨髓性白血病主要症狀包括感染、發燒、出血及貧血等。治療方法需依據白血球數量與基因變化等指標判斷預後情況，決定是否施行骨髓移植。移植後半年內必須持續服用免疫抑制劑，並定期追蹤檢查，以防範排斥反應與相關併發症。

同場加映｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰ 

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：《醫點不誇張》

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