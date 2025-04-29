公院收費改革｜醫衞局夥醫管局合辦首場區議會簡介會　冀加強病人醫療保障

醫衞局聯同醫管局今日（29日）舉辦首場公營醫療收費改革區議會簡介會，向超過200名區議員和地區人士，詳細講解公營醫療收費改革的內容，特別是加強保障病人的措施。

​醫衞局局長盧寵茂表示，公營醫療收費改革旨在加強對「貧、急、重、危」病人的醫療保障、理順公立醫院的服務資助水平和減少浪費濫用，同時提升公營醫療系統的可持續性。當局希望透過簡介會向區議員闡述改革內容，並借助區議會作為橋樑的角色，讓市民更明白改革目的。

醫管局表示，將精簡醫療費用減免和安全網申請程序，確保改革順利推行。其中，加強醫療保障的三大措施，包括優化醫療費用減免機制、引入公營醫療全年收費上限一萬元，以及加強創新藥物器械的應用及資助。

自公營醫療收費改革方案公布以來，醫衞局和醫管局一直積極向立法會、公眾和各界別持份者解說，並製作不同的資訊包、短片及宣傳刊物等，協助市民了解醫療保障新措施。其中，醫管局網頁及醫管局流動應用程式「HA Go」已就新措施推出經濟審查自我評估程式，市民只需輸入家庭收入及資產等資料，即可初步評估是否符合資格申請優化後的醫療費用減免以及撒瑪利亞基金。

公營醫療服務新收費將於明年1月1日起正式生效，醫衞局和醫管局將於下星期舉辦另一場區議會簡介會，並會繼續積極向市民解說各項細節。

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