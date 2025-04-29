公立醫院收費｜組織稱減免機制申請複雜基層感困難　社工工作量增



【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室】公立醫院收費改革將於明年起執行，今日（29日）立法會議員狄志遠舉辦「醫療收費改革論壇」，並邀請不同組織人士出席活動表達意見，輪眼中醫療費用減免機制、急症室加價成討論重點。

現場人士認為醫療費用減免機制申請流程複雜，建議簡化。社區組織協會幹事連瑋翹指，申請流程繁複，部分新移民街坊更要準備內地財政文件，十分困難，申請至領取需耗時一個月以上。他又稱，目前雖然已經放寬入息及資產限額，但長者有強積金，若加上一點儲蓄便輕易可以越過豁免線，形容「線畫得都比較緊」。

連瑋翹又表示，本次改革資訊量很大，減免機制受惠人數或增至140萬，對於社工而言負擔很重，「社工點算呢」。他建議，政府往後數月可以向大眾釐清申請流程操作及增加相關的社區宣傳。

醫管局策略發展總監程偉權回應指，已經了解各個組織意見，未來數月將會研究如何減省審核程序。

明年起，除「危殆」及「危急」病人外，急症室收費將由180元加至400元，自強協會代表表示，協助中有殘疾人士需要使用尿喉，每個月由社康護士上門更換，他們也願意支付費用，但萬一尿喉堵塞，而沒有社康護士可以即時上門協助，只能選擇到急症室求診，費用上調加重了他們的經濟負擔。自強協會希望政府可在門診增設更換服務，便利殘疾人士。

香港自閉之聲的代表指，輪候急症室人數多的主因在於門診很難預約，他曾為看門診前往南丫島，他希望政府可以在地區康健中心增設更多服務幫助自閉症人士，如能做好基礎醫療，相信可以減少很多麻煩。

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另外，醫護行者服務主管黃子瑋表示，近日向104位不懂中文的少數族裔進行生病就醫情況調查，結果顯示，約15%表示只懂得去醫院急症室看病；約10%看病需要翻譯，而急症室一定有翻譯，因此他們還是會選擇在急症室就醫。

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