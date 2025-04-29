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開倉優惠｜Calvin Klein開倉低至25折　熱賣Jennie/NJZ同款$90起 同場Tommy Hifliger/New Balance開倉

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Calvin Klein內衣開倉低至25折，熱賣Jennie/ NJZ同款$90起 ，同場Tommy Hifliger/New Balance開倉優惠。

【開倉優惠/On the List/Calvin Klein/Tommy Hilfiger/New Balance】Calvin Klein粉絲注意！即日起至5月9日，品牌首度聯乘網購平台On The List於鰂魚涌開倉，全場低至25折起！除了男女服飾及配飾，今次焦點絕對是風靡全球經典內衣系列，女裝內褲$90就有交易，仲有BLACKPINK Jennie、NJZ同款內衣！即睇攻略衝場掃貨！

熱賣Jennie NJZ同款$90起。（IG圖片）

Calvin Klein開倉｜Jennie同款內衣$90起

開倉最受矚目的莫過於CK皇牌內衣系列，女士專區備齊T-shirt bra、無鋼圈運動內衣、push-up款式等多樣選擇，其中特別設置的內衣專區（嚴禁拍攝），內有多款Jennie代言內衣套裝等時尚款式，折扣力度媲美Outlet價，吸引不少粉絲駐足選購。男裝愛好者亦不愁寂寞，經典彈力棉內褲以三色組合推出，修身剪裁每條劃一價$190，簡約實穿。

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童學園
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

Calvin Klein開倉｜時尚比基尼套裝

除了貼身衣物，場內同步推出多款日常服飾滿足時裝精需求。極簡風T-shirt $290起即可帶回家，春夏必備的防曬外套$590與高腰牛仔褲一律$390，搭配大容量tote Bag輕鬆打造率性造型。沙灘愛好者更可趁機入手時尚比基尼套裝，從單件泳衣到高腰款式一應俱全，為夏日海灘行提前準備。

欲前往掃貨，建議平日早上避開人潮較易選購。與朋友同行享折上折優惠更划算，但需注意部分特價品不接受試穿，建議事先量好尺寸以提高效率，或先上On The List官網預覽精選款式，到場即可鎖定目標區域，省時又省力！

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Calvin Klein開倉｜同場加演Tommy Hilfiger/New Balance

服飾品牌Tommy Hilfiger外套一律$590、上衣$290起、下身$290起、鞋履$190起；New Balance則低至2折，成人鞋款$329起。3個品牌均可一併使用：買3件95折、買5件85折、買8件8折，不可錯過！

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Calvin Klein開倉｜On The List開倉

  • 日期：即日起至5月9日 
  • 時間：10:00am - 8:00pm （自選時段）
  • 地址：太古坊濠豐大廈4樓全層

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