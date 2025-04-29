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結業潮︱44年老字號「燉奶佬」全線執笠　最後一間美孚店5.29結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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全盛期擁有24間分店、有44年歷史的老字號連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬餐廳」將全線結業。

【結業潮/金裝燉奶佬餐廳/連鎖茶餐廳】全盛期擁有24間分店、有44年歷史的老字號連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬餐廳」，繼去年底結束經營30年的天水圍分店後，位於美孚的最後一間分店亦宣布，將於5月29日結業，意味著燉奶佬全線執笠，見證一個時代的終結！有網民直呼不捨「童年回憶都冇埋」。

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結業潮｜網民：以前好鍾意去食

香港飲食業競爭激烈，有網民在社交平台群組分享，「燉奶佬餐廳」將於5月29日結業的消息，從該圖所見，餐廳門外的告示顯示「燉奶佬租約期滿，本餐廳光榮結業」，又感謝街坊由1981年至今44年的支持，並寫上該店將營業至2025年5月29日。

有網民在社交平台群組分享，「燉奶佬餐廳」將於5月29日結業的消息。（fb@Mei Foo 美孚）

有網民對此消息感到惋惜不捨，「以前好鍾意去食」、「童年回憶都冇埋」，又認為以香港各大中小型食店來說，「玩到44年已經夠厲害」；另一邊廂有網民覺得燉奶佬結業是合理，食物及店員的服務態度欠佳，「執笠係正常，試過食米線碗湯都係凍嘅」、「食物麻麻地」、「燉奶佬無燉奶食就無再去」、「幾年前裝修完好似癲咗咁加價，叫碟炒飯要80蚊」。

結業潮｜開業於1982年

根據「金裝燉奶佬」網頁顯示，創辦人鄭連校於1982年在旺角西洋街開設第一間「燉奶佬」甜品店，5年後改為茶餐廳，加入粉麵及小炒等，自設中央廚房、物流中心，實行標準化操作流程。直至大約十年前，「金裝燉奶佬」集團旗下員工曾超過400人，經營品牌包括「燉奶佬餐廳」、「大姆指餐廳」及「一樓冰室」，每月超過30萬位客人光顧。

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「金裝燉奶佬」在開業多年期間，推出不同節日優惠，又在疫情期間大賣健康湯包，為醫護打氣。根據官網fb顯示，歌手吳業坤亦曾為「金裝燉奶佬」拍廣告宣傳。

翻查飲食資訊網頁OpenRice，發現「金裝燉奶佬」全盛期有24間分店，包括灣仔、荃灣、青衣、銅鑼灣、深水埗、沙田、大圍、上水、佐敦等，現時全港只剩下美孚店，當該店結束營業後，燉奶佬將全線執笠。

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