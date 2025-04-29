47人初選案｜首批刑滿被告出獄 　范國威：多謝香港人和傳媒關心　毛孟靜夫：太太狀態、精神良好

民主派初選案中首批刑滿的被告毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威今日（29日）出獄。范國威說，感謝香港人和傳媒關心；毛孟靜丈夫Philip Bowring形容，毛狀態和精神良好。

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范國威囚於石壁監獄，今日約凌晨5時半，有2輛七人私家車駛入石壁監獄，兩輛私家車的擋風玻璃均有落窗簾。接載范國威的七人私家車於今早近7時，范在警員陪同下抵達將軍澳寓所，他在寓所樓下被傳媒問到現時心情，他指，正回家與家人團聚，「多謝香港人同埋多謝傳媒關心。」至於之後計劃，他說，「見屋企人」。

毛孟靜從羅湖懲教所由私家車接走，其丈夫Philip Bowring在住所門外接受傳媒訪問指，毛孟靜正休息，故暫未有時間受訪，但毛孟靜狀態及精神都很好，感謝外界關心。他說，兩人一直期待團聚，感激事隔4年多今日終於首次可與妻子重聚在一起。

被問到毛孟靜現在會想做甚麼，Philip Bowring說，

我還不太確定，現時言之尚早，所以我們會再看看，會留在這裡一段時間，我正適應再次在港生活。我們之後可能會去英國，看看我們的孫兒，可能七月，大概如此。

譚文豪及郭家麒囚於赤柱監獄。今晨約4時半有私家車駛入赤柱監獄，近6時有5輛七人車駛出，各車輛乘客位置均拉上窗簾。據稱車輛將二人載走。

毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威四人因參與2020年民主派初選，承認串謀顛覆國家政權罪，罪成被裁定屬「積極參加者」，判囚4年2個月，他們在2021年2月底被捕後一直還押，是45名罪成被告中首批出獄。

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