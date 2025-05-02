立法會選舉2025｜選管會建議將河套區劃入新界北地方選區　其餘選區維持現有分界

【立法會選舉/選管會/河套區】立法會換屆12月7日舉行，選管會今日（2日）公布地方選區分界及名稱的臨時建議，提議將河套區劃入唯一毗鄰的新界北地方選區。

選管會表示，根據最新人口推算，現有各立法會地方選區的人口均符合法例規定，因此原則上不需調整立法會各地方選區的現有分界。

選管會續指，正在進行開發建設工作的河套區，雖然2025年年中的人口推算為零，為配合河套區的發展，建議藉今次劃界工作，將河套區劃入唯一毗連的新界北地方選區（LC7）。

被問及為何此時納入河套區，選管會主席陸啟康表示，雖然現時人口估算為0，但河套發展迅速，認為現在是一個適當的時機將它納入選區；至於會否加開票站，他指現階段無法回答。

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被問及有哪些地區的區議會與立法會選舉的地方選區劃分不同，陸啟康表示，現時元朗東、黃大仙東、沙田東3個區議會選舉選區，均被「一分為二」在不同的立會選區中。惟本周三通過的《2025年選舉法例(雜項修訂)條例草案》，令區選及立會選舉選區在法律上不用直接掛鈎，「否則相關立法會選區人口將與所得數目偏差更大」。

預計全港設600多個地方選舉票站

另外，陸預計，今次立法會選舉，全港將有600多個地方選區投票站；相關政策局正研究各項便民投票措施，亦包括邊境投票站，更多選舉安排的細節將適時公布。

公眾諮詢期今起展開

為期30日的公眾諮詢期由今日起展開，公眾人士可於諮詢期內將書面申述郵寄至選管會秘書處，或在本月19日晚上7點至9點在展城館舉行的公眾諮詢大會上向選管會進行口頭申訴。

選舉制度改革後，地區直選按地域劃分為10個地方選區，即：香港島東、香港島西、九龍東、九龍西、九龍中、新界東南、新界北、新界西北、新界西南、新界東北。每區2席。

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