  • 29°C
香港時間：202552日 (五) 17:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員｜調查：7成受訪者指凍薪下仍維持「跳point」不合理　逾八成認為凍薪不宜多過兩年

政治

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

新民黨議員李梓敬及公民力量上月就公務員薪資調整進行調查。（受訪者供圖）

【公務員/薪酬/跳point】不少議員要求改革俗稱「跳point」的公務員增薪點制度，新民黨立法會議員李梓敬及公民力量最新調查顯示，7成受訪者認為凍薪下仍維持「跳point」不合理，李則指，薪資調整與經濟和績效掛鉤。

近7成支持高級公務員減薪

調查於今年4月14至28日以網上問卷方式進行，共收集653份意見。結果顯示，77%受訪市民支持在財政壓力下調整公務員薪資，體現「共渡時艱」精神。當中64%支持減薪，18%支持凍薪，僅10%主張延遲加薪。68%認為應以高級公務員為減薪主要對象，僅3%支持基層減薪。

公務員雖凍薪但維持增薪點制度，調查顯示，70%受訪者明確認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲得加薪不合理。82%市民認為凍薪應維持不超過2年，以免長遠影響士氣及服務質素。62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鉤。

李梓敬建議政府，推行階梯式減薪政策，嚴格涵蓋高級公務員，並全面凍結包括增薪點在內的所有薪酬增長渠道，確保政策執行有效性。他強調薪資調整必須與經濟和績效掛鉤，藉此提升公務員團隊動力及服務質素。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
16:35 2024/07/18
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠
17:59 2025/01/27
財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠
公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤
16:34 2025/02/13
公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤

你可能感興趣

施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
16:35 2024/07/18
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠
17:59 2025/01/27
財政預算案2025｜新思維倡減高官、高級公務員薪酬5.5%　反對削減2元乘車優惠
公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤
16:34 2025/02/13
公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤
李梓敬 新民黨 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭伊健｜鄭伊健不為演1日戲700萬片酬所動　經理人林珊珊親解沒北上掘金兩大原因
鄭伊健｜鄭伊健不為演1日戲700萬片酬所動　經理人林珊珊親解沒北上掘金兩大原因
急症室最長等候時間（05月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月02日 時間12:05）
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
嬰兒疫苗｜仁滙醫務集團疑停運　逾千預繳接種計劃家長入苦主群組
親子好去處｜香港最大型史迪仔單飛活動 海港城設5個打卡熱點
親子好去處｜香港最大型史迪仔單飛活動 海港城設5個打卡熱點
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命
肥媽入院｜71歲肥媽驚爆入院要停工面容憔悴現況曝光　曾患大腸癌子宮肌瘤　切除整個子宮保命