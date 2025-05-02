公務員｜調查：7成受訪者指凍薪下仍維持「跳point」不合理　逾八成認為凍薪不宜多過兩年

【公務員/薪酬/跳point】不少議員要求改革俗稱「跳point」的公務員增薪點制度，新民黨立法會議員李梓敬及公民力量最新調查顯示，7成受訪者認為凍薪下仍維持「跳point」不合理，李則指，薪資調整與經濟和績效掛鉤。

近7成支持高級公務員減薪

調查於今年4月14至28日以網上問卷方式進行，共收集653份意見。結果顯示，77%受訪市民支持在財政壓力下調整公務員薪資，體現「共渡時艱」精神。當中64%支持減薪，18%支持凍薪，僅10%主張延遲加薪。68%認為應以高級公務員為減薪主要對象，僅3%支持基層減薪。

公務員雖凍薪但維持增薪點制度，調查顯示，70%受訪者明確認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲得加薪不合理。82%市民認為凍薪應維持不超過2年，以免長遠影響士氣及服務質素。62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鉤。

李梓敬建議政府，推行階梯式減薪政策，嚴格涵蓋高級公務員，並全面凍結包括增薪點在內的所有薪酬增長渠道，確保政策執行有效性。他強調薪資調整必須與經濟和績效掛鉤，藉此提升公務員團隊動力及服務質素。

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