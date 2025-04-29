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蠟筆小新展｜啟德零售館逾萬呎蠟筆小新展覽開幕　7大互動遊戲+9大展區重現35年經典場面

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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小新迷切勿錯過！逾萬呎蠟筆小新展覽足令大家樂而忘返！

【蠟筆小新/啟德零售館/親子好去處】小新迷切勿錯過！蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展於4月28日在香港啟德零售館盛大開幕，並設有5大主題、7大互動遊戲及9大展區！而博物館光影更重現小新35年經典場面，再加上必搶限定店主題精品和小食，務必令大小朋友樂而忘返！

蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展於4月28日在香港啟德零售館盛大開幕。

蠟筆小新展覽｜佔地逾1萬呎 $108起即可入場體驗

佔地超過1萬呎、全港首個《蠟筆小新》大型互動展覽——【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展】以玩味十足的沉浸式創新設計強勢登場！這套日本原創漫畫已風靡全球35年，由2025年4月29日起至8月31日，粉絲將能瞬間穿越時空，與「春日部防衛隊」並肩展開精彩刺激的跨時空救援任務。展覽門票將於29日起於INCUTixK11 Experience攜程MPay發售，$108起即可入場體驗多元玩樂展覽。

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蠟筆小新展覽｜展覽糅合動漫畫、電影故事情節及經典場面

作為亞洲巡迴首展，是次展覽糅合漫畫、動畫以及電影的故事情節及經典場面，為大家帶來極高互動性及參與感的沉浸式體驗，更特設主題博物館回顧35年經典著名場面，細味《蠟筆小新》多個感人時刻！展覽設5大主題專區共9大展區，當中包括「野原家客廳」、「外星太空船」、「未來城市」、「夢之世界」、「森林探險」、「塗鴉王國」、「忍者村」、「小新時光之旅」以及「小新博物館」。

9大展區當中設有生動有趣的互動玩樂遊戲、配合特製光影與環繞音效打造的著名場景及打卡位，讓大家沉浸於多個故事情節當中，360度體驗各種感人又刺激的冒險故事！每個展區更提供詳細的電影與作品資訊，深入了解其內容與設計概念，場內更設有手機應用程式主題遊戲，只需於不同區域掃描二維碼即可大玩遊戲收集可愛角色，共享多元化玩樂趣味！

此外，場內《蠟筆小新》快閃限定店更將發售超過200款《蠟筆小新》主題精品，保證人人滿載而歸；而期間限定小食店更將推出主題小食店，款款精緻美味打卡一流，粉絲們不容錯過！

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蠟筆小新展覽｜5大主題區進入《蠟筆小新》電影世界

一場驚心動魄的時空冒險由野原一家墮入時空裂縫的瞬間展開！參觀者將化身「春日部防衛隊」新成員，穿梭多重電影宇宙進行跨時空大搜救！5大主題專區包括揭開野原一家及朋友跌入時空裂縫序幕的「野原家客廳」、能親歷蠟筆小經典電影名場景及互動遊戲的「小新的電影宇宙」、以動漫投影引領觀眾穿梭35年經典時刻的「時光隧道」、展出角色進化史及歷代電影海報等珍貴展品的「小新博物館」、以及發售多款周邊的快閃限定店及能品嚐特色主題美食的《蠟筆小新》期間限定小食店！

各位粉絲更可與心愛角色打卡拍下甜蜜合照，如幼兒化的美冴與廣志、春日部防衛隊、未來刑警小葵及她的電單車以及巨大化妮妮兔等，立即加入小新和小白，展開笑料百出的救援行動！

從野原家客廳作為起點，觀眾正式踏入體驗之旅！在「小新的電影世界」的展區中將神還原《蠟筆小新》不同電影的經典篇章及場景，各位小夥伴可重溫經典片段並和角色互動，經典場景包括《蠟筆小新：宇宙人 Pi 力來襲！！》的飛船控制室、《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》的塗鴉王國、《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》忍者村的修煉所等等。配合生動逼真的視覺效果音樂，彷如讓人置身於故事中的像真場景。

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蠟筆小新展覽｜不同展區不同體驗

展區 1：

野原家客廳（展覽故事介紹專區）小新及家人原本正在客廳享受溫馨時光，一股神秘的超能力突然從外面襲來，將廣志、美冴和小葵吸入時空裂縫之中，小新的超時空救援行動即將展開！

螢幕上將播放導覽影片，讓參觀者了解整個展覽的故事背景，深入主題情境，為即將展開的冒險作好準備。

展區 2：

外星太空船（小新的電影世界）參考電影《蠟筆小新：宇宙人 Pi 力來襲！！》，除可與不同角色打卡拍照外，更可協助小新在太空中的移動來收集星星。透過收集星星，玩家可以在行動應用程式中賺取積分，並在達到一定的分數值後可以拯救隱藏的角色。

展區 3：

未來城市（小新的電影世界）參考電影《蠟筆小新：我的超時空新娘》，科技感十足的未來主題展區設有先進的AI角色識別系統，大家只需站於互動機台前讓系統掃描，AI 就會根據各位特徵分析比對，找出《蠟筆小新》電影中最像你的角色！

展區 4：

夢之世界（小新的電影世界）歡迎來到妮妮兔子的夢幻房間！粉紅色區域可愛兔子玩偶重現妮妮幻想中的美好夢境，而暗黑區域則設有互動裝置，大家將可拍打變形的妮妮兔發洩壓力，每次拍打都會觸發不同的燈光及音效，體驗妮妮兔的不同面向。

展區 5：

森林探險（小新的電影世界）與小新一同參加Buli Buli森林派對！參考電影《蠟筆小新：風起雲湧的叢林冒險》，站在動態感應屏幕前跟隨畫面中的小新一起做出指定動作，和小新一起在森林中盡情玩樂！

展區 6：

塗鴉王國（小新的電影世界）完美復刻《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》的奇幻國度！整個展區化身為漂浮空中的塗鴉王國，在這個可愛的塗鴉世界充滿了童趣及幻想！在隨處可見的門簾、地貼和牆貼都充滿電影中的經典圖案元素，而具大的蠟筆筒裝飾及蠟筆裝飾更是完美還原電影場景。

使用指定的感應蠟筆於大型投影幕上為角色著色，完成的作品會即時傳送到展區內的「春日部畫廊」畫紙上動態展示，人人均能成為塗鴉王國的創意勇者！

展區 7：

忍者村（小新的電影世界）經典重現《蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳》的修行聖地!展區精心打造忍者村内忍者小屋的場景，體驗「通露之術」互動遊戲召唤靈默，或是透過滚動「黄金肚臍」的互動遊戲守護地球，置身於充满奥秘的忍者修煉所當中! 

蠟筆小新展覽｜手機應用程式互動遊戲　救援任務體驗

今次特展特別推出專屬手機應用程式遊戲，入場前下載程式即可於展區化身成為時空搜救員。穿梭於各式各樣的經典電影主題區域，每個二維碼代表不同的待援角色，掃描隱藏的二維碼後即可成功解救一名角色！除了普通角色外更有一些隱藏角色暗藏高難度關卡，獲得高分的玩家才能成功解鎖完成終極救援！

小新時光之旅回顧經典名場面在冒險結束後，各位成員將與《蠟筆小新》一起踏入由動漫、漫畫與電影分鏡打造的時空長廊，在光影交織的隧道中回顧整趟旅程的精彩歡笑時刻，更會播出經典電影如《蠟筆小新：暴風森林大作戰》、《蠟筆小新：超時空！我的新娘》以及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等的動人情節，與小新一起踏上回家的旅程，為這場冒險寫下完美句號 ！

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蠟筆小新展覽｜主題博物館穿越創作時空之旅

作為《蠟筆小新》的資深粉絲，小新博物館絕對是朝聖的必去之地！此展區將會呈現多年來《蠟筆小新》創作軌跡，例如展示出展作者臼井儀人老師的介紹、小新的人物關係圖、《蠟筆小新》的發展簡史、20隻不同造型的微型小新、珍貴的小新歷代電影海報、以及原創漫畫展出等，自問忠粉的你定必大開眼界。

蠟筆小新展覽｜期間限定店發售200款精品　主題小食店登場

展覽區旁將設期間限定店，發售超過200款主題精品，當中包括香港首次發售周年系列產品包括靠墊、手鏡、明信片套裝等，將心愛角色一擁回家時刻結伴左右！而《蠟筆小新》期間限定小食店更能讓大家於冒險後親嚐美食，各位粉絲們絕對不能錯過！

【蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展】香港站

日期2025年4月29日至2025年8月31日
地點香港啟德體育園啟德零售館2，4樓
時間星期一至日及公眾假期：11:00am 至 10:00pm

票價（大小同價）

票種平日周未及假期
單人票$108$138
雙人票$185$235

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