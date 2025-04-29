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長壽飲食｜食無定時易罹糖尿病兼中風　醫揭早晚黃金用餐時間　要長壽勿戒1元素

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【食無定時／不良飲食習慣／致癌／糖尿病／中風】都市人的不良生活方式蠶食健康，尤其是打工仔忙起來便食無定時，再加上放工後報復式捱夜等壞習慣，壽命無形中慢慢地扣減，兼且養出一身病。台灣有醫生指出，要健康長壽最基本是準時吃足一日三餐，不論是遲吃或不吃，同樣是傷身又傷心。

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Healthy Life｜中醫師推介春天祛濕必備湯水 五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重

長壽飲食｜10大不良飲食習慣

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁撰文，引述《柳葉刀》最新研究指出，全球每年有超過1100萬人因不良飲食習慣死亡，並列出10大不良飲食習慣，在日常生活中，無聲無色地危害健康。

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1. 愛吃滾燙食物

65℃以上熱飲會反覆灼傷食道黏膜，國際癌症研究機構已將其列為2A級致癌物。火鍋湯底即使放涼5分鐘，中心溫度仍可能達70℃。

2. 常吃醃製食品

臘肉、香腸等含亞硝酸鹽，每周食用4天以上者，食道癌風險增45%。這些食品還可能形成致癌的N-亞硝基化合物。

3. 習慣暴飲暴食

節慶或壓力大時暴食，可能引發急性胰臟炎。研究顯示，間歇性暴食比長期高脂飲食更易導致動脈粥樣硬化。

4. 進食速度過快

每餐不到5分鐘的人，脂肪肝風險高出81%。吃太快會讓大腦來不及接收飽足訊號，導致過量進食。

5. 經常不吃早餐

空腹超過12小時會觸發「饑荒警報」，使午餐熱量吸收效率翻倍。早上9點後才進食者，糖尿病風險增59%。

6. 飲食過鹹

每日攝鹽超過6克（約一啤酒瓶蓋）易導致高血壓。需特別注意醬油、零食等「隱形鹽」的攝取。

7. 嗜喝含糖飲料

一杯全糖珍奶就超過每日建議糖攝取量。研究顯示含糖飲料與45種疾病相關，包括心臟病和癌症。

8. 常吃隔夜菜

過夜食物可能產生黃麴毒素，需280℃以上才能分解。即使切掉發霉部分，毒素可能已滲透整塊食物。

9. 晚餐時間過晚

晚上8點後進食，腦中風風險增44%。晚餐應安排在6時至8時之間，有助消化和睡眠。

10. 完全不吃主食

黃軒引述日本學者於1997年發表關於長壽的研究，發現當碳水化合物佔總熱量53.7%時，體內「長壽蛋白Klotho」濃度最高。「長壽蛋白Klotho」是人體的抗老化分子，能有效延緩衰老、調節代謝、促進神經健康和抗氧化，故此正餐主食不能夠因為減肥而完全戒除澱粉質。黃軒續指，要健康攝取碳水化合物，關鍵在選擇糙米、蕎麥、蕃薯、燕麥等優質碳水。

長壽飲食｜長壽飲食4大關鍵

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食物溫度測試：用嘴唇輕觸，超過體溫（約37℃）就應等待

用餐時間：早餐7-8時、晚餐6-8時，每餐至少15分鐘

鹽糖控制：每日鹽＜6克、糖＜25克（約5顆方糖）

碳水選擇：全穀雜糧佔主食1/3以上

長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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長壽食物｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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