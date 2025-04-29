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七仙羽郭奕芯決裂︱七仙羽師徒反目隔空開火　郭奕芯稱被騙逾$30萬：我唔想再俾人蝦

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撰文： 文體藝online

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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七仙羽郭奕芯反目，隔空出招。

【七師傅 / 七仙羽 / 郭奕芯】「七師傅」七仙羽早前在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》透露，自己曾地幫助一位在娛圈浮沉多時的女藝人，卻反遭對方誣蔑借機上位，表示此事感委屈及失望。雖然七仙羽當時沒有開名，不過網民認為所指就是七師傅「徒弟」郭奕芯（Ashina）

於是郭奕芯反撃，在於YouTuber伍仔的頻道指控被七仙羽騙走她30多萬元，當中20萬元為3年前贊助《師傅七都識唱笑會》，另外是男友為七師傅新店開張支付的10多萬元剪綵費。

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣

七師傅與郭奕芯曾在ViuTV節目《七救星》合作。

七仙羽郭奕芯決裂︱郭奕芯發長文聲明

在今日（4月29日），郭奕芯再於個人社交平台發長文聲明，表示：「就近日有報章貼出本人照片同名字，認為我就是七仙羽在節目上提及中傷她的那位某女星，本人認為有必要作出澄清，及讓大家看清楚事實的真相。」

同時強調郭奕芯，從來沒一篇報道是她去講七仙羽壞話，稱：「你們看到的是甚麼？到底是誰在說是非？亦感謝伍仔替我感到不甘 邀請我錄音訪問在他平台澄清。證據入數紙可以在他頻道看到，本人就不多發了，除非日後有必要。」

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七仙羽郭奕芯決裂︱七師傅稱傷心

七仙羽在郭奕芯發文後約1小時後發文反擊，指：「感謝你男朋友讚助「師傅七都識唱笑我」的20萬元，真的非常感謝你和他的支持，我永遠都記住你對我的好⋯⋯ 有工作人員話，你發脾氣不肯和其他藝人share room ,要有獨立的vip room .對於此事，我理解你的心情，你男朋友讚助演唱會，但一個vip room 都冇給你，的確不妥，任何人都會生氣，你爲此事不開心多年是應該的。但這事不是我安排的。」

同時更表示：「郭奕芯，我對你是真心真意付出，所以我才傷心....人生太多傷痛，我不想你經歷這麼多，你其實也好辛苦了。我沒有對不起你，我一直都是真誠的幫人。希望這篇文章，令你釋懷及清楚，也祝福你一切順利吉祥，越來越好，生活幸福，永遠都希望你好。感恩生命的遇見，我永遠記住你和你男朋友的好，永遠祝福你們。」

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七仙羽郭奕芯決裂︱澄清沒上佛堂轉運

不過事件未就此完結，郭奕芯在七仙羽發文後又再回應，表示：「其次是20的贊助費用，要搞清楚我追究的從來不是錢的問題，而是當中受到不公平對待，以及你們主辦方處理問題不當（亦包括將我放上周刊）還有後來才知道原來不用錢也可以落贊助商。」

另外，她表示：「你在報道中提及我多次要求去你佛堂做轉運，我澄清做過的法事只有兩樣，就是化太歲和幫狗狗超度，並沒有否認來過佛堂做義工派物資，畢竟兩者不能相提並論，因為你所提及的是我要求去做法事，也不是我說沒有去過你的佛堂。」

最後郭奕芯更坦稱：「#我係明知呢件事對我日後有影響 #我唔想再俾人蝦 #已經豁咗出去 #日後有冇嘢做都是但」

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