莫樹錦醫生專欄｜名校生醫學院面試被問到啞口無言　教授點醒面試者要強化一種能力

「為何唸醫？」

「爸爸曾患痛風症，見他十分痛苦便立志行醫希望解救危疾。」來自某名校高材生娓娓道出其唸醫意願。

「你爸爸痛風發生在哪個關節？」醫生問。

學生有點疑惑，答道︰「好像是腳趾，已有一段時間，記憶有點模糊。」

「合理！但你知痛風成因嗎？」醫生追問。

「好像是跟尿酸有關。」這次回答有點信心。

醫生再問︰「那尿酸又如何引起痛風？」

這回學生便有點啞口無言。

醫生實非為難學生，爸爸患痛風既然是他想唸醫的故事主題，醫生便要看這故事說得如何！若爸爸患痛風有如此影響，學生必然會多了解此病，再者，今時今日中學生若想從互聯網或人工智能學習任何問題，實只有一鍵之隔。

醫生亦想看這學生說故事能力，不論故事真偽，把故事說好已成功一半，而好故事說得動聽便在乎細節，做足資料搜集把真實細節作背景是好故事的基本工夫。眾多行業中，醫生最佩服小說家，他們把虛構人物故事放在真實背景，讀者便很自然投入，醫生最近重看馬伯庸，就是因他寫的歷史背景太精采了。

學生說的故事不錯，惟缺乏細節，醫生便只能半信半疑。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，原題為《說故事》。

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