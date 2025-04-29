DSE2025｜中史科卷一恢復必答題考抗日戰爭　分析游擊戰略如何助抗戰成功

【 DSE / 文憑試 / 中史科 】文憑試中國歷史科今日（29日）開考。今年是疫情以來首次不再設有過渡安排的一年，卷一恢復必答題，考生須回答1條必答題，以及兩條選答題。必答題提問內容涉及分析當時中國的游擊隊戰略如何協助中國在抗戰中勝利。

卷一共設三部分，包括必答題、同時涵蓋甲部古代史和乙部近代史，古代史部分提問涉及秦始皇焚書坑儒，以及漢武帝「獨尊儒術」的統治策略，近代史部分則集中問及日軍侵華和抗戰史。試題資料內容除了歷史文本，亦包括一幅地圖和三幅漫畫，其中漫畫內容涉及日軍侵華、抗日游擊隊和描繪中國軍民同心。

▼ 點擊圖片放大

DSE2025｜各設三條選答題

選答題方面，甲、己部各設三條選答題，甲部問題分別涉及北魏孝文帝漢化和南朝士族寒門、隋唐盛世和清初的民族政策及君主集權；乙部則涉鴉片戰爭和八國聯軍之役、五四運動，以及大躍進和改革開放。

在天水圍一個試場應考的陳同學表示，即使是對比推行文憑試過渡安排實施前的試卷，提問都較直接，認為試卷「不算特別難」。不過，對於必答題中的漫畫題，要求考生分析漫畫中對日軍侵華的態度，陳同學坦言明白漫畫對侵華反感，但要從中找證據說明則較困難。

今年是取消文憑試過渡安排的首年，陳同學表示，溫習時間會比前人多，「可能因為改制，重新用回舊制度，題目反而較簡單。」

張同學認為，試卷難度屬中上，認為抗日戰爭內容問得比想像中深入。她又認為，考中史最難控制是時間管理，透露未能完成試卷。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】