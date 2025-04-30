的士司機｜的士車資金額有毫子自動進一？　港女咁做司機勉強同意找續

大家搭的士的支付車資時，遇到有毫子的金額是默認「進一」還是照付實際金額？

近日，有乘客在Threads發帖，指自己早前搭的士，實際車費52.1元惟司機要求收53元，她表明自己有1毫，要求對方找回1元，司機立即發脾氣……

的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客 因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港

的士司機｜車資$52.1司機收$53

樓主表示，日前自己乘搭的士時，車費52.1元，但司機「夠膽死收多我1蚊$52」，樓主表示自己有1毫，要求對方找回1元，豈料司機「即刻發老脾勁大力畀多1蚊我」。

見到司機的態度，相信樓主略有不滿，不過，她因趕時間並未當場鬧司機，「呢啲PX唔止一個，試過好幾次都係咁」；而在事後將此事發布至網絡公審。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

的士司機｜網民：車資金額有毫子自動進一？

此事引起網民熱議，大家對於的士司機「是否收毫子」及「多收少收車費」議論紛紛，「司機找足錢本來就應該要做，法例有些，冇毫子找咪找多」、「點解一定要多收少收而唔係畀足錢」、「其實電子支付咪解決呢個問題囉」、「佢哋真係自動有毫子全部進一，唔知邊個定的規矩」、「有時返到屋企差嗰幾蚊都費事叫佢找」、「試過32蚊，俾100找60，落咗車先發現」。

危險行為｜的士司機揸車開6部手機睇靚女直播 乘客無奈：我生命受到嚴重威脅

GenZ的士司機｜搭的士遇00後美少女司機 GenZ解釋「膽粗粗」入行原因

的士司機｜壽星搭的士到餐廳食生日飯 暖心司機贈咖啡兼半價車資

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】