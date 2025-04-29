舒適堡｜預繳客陸續收到退款　梁熙：部份銀行處理較慢

連鎖健身中心舒適堡去年9月全線結業，大批消費者預繳費用後未能使用服務，遂經信用卡發卡銀行追討。立法會議員梁熙表示，部份事主已追回款項，當中有人追回109個月未使用的預繳月費。

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梁熙跟進40多宗舒適堡求助個案，近日大部份事主分享指，已經循發卡銀行追回預繳款項。當中包括預繳了多年會費的事主，追回109個月未使用的月費，亦有人獲退回超過5.5萬元的信用卡簽帳預繳費用。梁熙指，部份銀行積極幫助客戶追討損失，至今已成功退回大部份款額；但個別銀行則處理得十分緩慢，至今仍未有任何回音。

梁熙解釋，一般而言，以信用卡預繳後，商戶倒閉而未能使用服務，消費者可根據信用卡機構的條款，由發卡銀行向商戶及其委託的「收單機構」，作出「退款保障」提出申請，退還因商戶倒閉而未能享用的服務所支付的款項。

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消費者經涉事信用卡的發卡銀行，向涉事商戶的收單機構就有關交易提出「爭議交易」，並要求退款。如收單機構或商戶拒絕退款要求，但發卡銀行或消費者不同意有關決定，發卡銀行可以根據信用卡組織所訂立的規則，要求信用卡組織就有關爭議交易作仲裁。梁熙指，雖然「爭議交易」及退款時間漫長，但這是消費者使用信用卡時的合理權益。

他促請發卡銀行更重視客戶權益，為消費者追回舒適堡預繳的款項，要期望政府可增加對預繳式消費者的保障，例如更嚴格規管「冷靜期」條款，為預繳式消費設年期上限等。

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