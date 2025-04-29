黑色素癌丨67歲女星頑抗4期黑色素癌再揭4病襲肺　悲嘆：奇蹟不會永遠出現

【陳文茜/黑色素癌/間質性肺病】67歲台灣資深媒體人陳文茜，2024年證患黑色素癌4期，病情便時有反覆，先於3月被醫生告之恐剩3個月命後，於4月初又傳來好消息指腫瘤有變小跡象，惟不到一個月，她再於社交平台發文指自己左肺同時患4病，並絕望留言「疾病最終會打敗我！」。

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陳文茜在Facebook發文表示，自己所患的是過去有「癌王」之稱的黑色素瘤，，雖然現在已有「免疫治療」，但她指卻有不少副作用。她之後進一步透露自身病況，指體內的癌細胞已「全身擴散」，外表雖看不出，但醫生卻告訴她，她的左肺現在共有4個疾病:

3個黑色素腫瘤，它縮小中，但尚未消失。第二，非開放式肺炎，醫院迅速動用『支架氣管』術取出感染源，找到針對性的抗生素。三、肺浸潤，這個好處理。四、立即切片出來的新『腫瘤』不是癌症，而是答案更糟，因免疫療法導致的間質性肺病，一般人如果不適當立即處理，會永遠纖維化。

陳文茜指自己目前正陷入兩難局面，猶豫是否需暫停免疫治療，但又怕一旦暫停，黑色素癌細胞會捲土重來:

若暫停，可以預防間質性肺炎惡化，甚至免於死亡。但黑色素癌細胞不是普通癌細胞，它隨時可能大量捲土重來，不可收拾。但若不停，我等於是冒著生命危險繼續治療，結果歿於間質性肺炎。

陳文茜因此她不得不悲觀嘆道：

疾病，最終會打敗我。奇蹟，不會永遠在我的身上出現。

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間質性肺病可致肺部纖維化

呼吸系統科專科醫生曹忠豪過去接受《TOPick診症室》訪問時表示，間質性肺病的患者多數在日常如做運動時容易氣喘、呼吸困難、乾咳，且會食慾不振。患有間質性肺病的患者大多同時患有硬皮症，因為硬皮症患者的免疫能力出現問題，會攻擊自己身體內的組織，例如肺間質組織，使肺部纖維化，並失去其功能。

治療方面，曹忠豪指以往一般會使用類固醇或抑壓免疫能力的藥物，但其成效一般。而近年成功研發出新的口服藥物，針對性治療兩類間質性肺病，分別為硬皮症併發間質肺病及惡化性纖維化間質性肺病，有助減低患者喪失肺功能情況，有機會可減低50%喪失程度，為患者帶來曙光。

肺纖維化6大病徵

目前已證實世上有200種以上不同類型的間質性肺病，而肺纖維化正是其中重要病因。這些間質性肺病可能由某些藥物、職業或環境接觸、自身免疫病症等引起，而在許多時候其病因更是無從稽考。而每類病人的病徵都會有所不同，而主要的病徵包括：

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5種痣恐是皮膚癌先兆 醫生「ABCDE」自我檢測方法

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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