飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水

【立夏／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣立夏節氣，標誌著夏季的正式開始，此時氣溫顯著上升，陽氣旺盛，容易出現心煩失眠、腸胃及皮膚問題，註冊中醫師陳嬿珺為大家拆解5大養生食材及祛濕湯水，強調此時應順應季節變化，注重養心清熱、健脾祛濕。

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二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘多種不適 中醫拆解立夏節氣5大養生貼士

陳嬿珺醫師表示，由於香港處於亞熱帶，暑濕困脾，氣溫高、濕氣重，可能導致食慾不振、腹脹、疲倦、四肢沉重等不適；此時陽氣上升、心火旺盛，人們容易感到心煩、失眠，或出現口舌生瘡、情緒急躁等症狀，另外亦較易出現消化問題，例如腹瀉或便秘等；出汗過多亦可能會引發濕疹、痱子或皮膚瘙癢，長時間進行戶外活動，中暑風險亦會隨之增加，醫生建議此時可遵循以下5大養生貼士調理：

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立夏節氣養生貼士｜1.作息調節 ：晚上10-11點入睡，保證充足休息。

：晚上10-11點入睡，保證充足休息。 立夏節氣養生貼士｜2.環境管理： 室內需保持通風乾燥，使用空調時溫度設定在26-28°C，避免長時間直吹，容易有冷氣病。

室內需保持通風乾燥，使用空調時溫度設定在26-28°C，避免長時間直吹，容易有冷氣病。 立夏節氣養生貼士｜3.運動安排： 選擇早晨或傍晚進行輕鬆運動，如散步或游泳，避免正午烈日下活動，以免中暑。

選擇早晨或傍晚進行輕鬆運動，如散步或游泳，避免正午烈日下活動，以免中暑。 立夏節氣養生貼士｜4.情緒調養： 避免過度焦慮或爭吵，可透過聽輕音樂或冥想來舒緩心情。

避免過度焦慮或爭吵，可透過聽輕音樂或冥想來舒緩心情。 立夏節氣養生貼士｜5.注意事項：忌過食生冷、辛辣或油膩食物，避免熬夜及長時間待在空調房中。

二十四節氣立夏｜立夏節氣5大養生食材

陳嬿珺醫師續指，立夏節氣飲食應以養心、清熱、健脾、祛濕為原則，宜清淡、少油少鹽，忌過度食用肥甘厚味或冰凍食物，以保護脾胃功能，可並多喝溫水、綠豆湯或菊花茶。此外，以下8大養生食材，亦建議可於立夏節氣多加食用：

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立夏節氣養生食材｜1.苦瓜： 清暑解渴，降血壓，降血脂

清暑解渴，降血壓，降血脂 立夏節氣養生食材｜2.草莓： 潤肺生津，健脾，消暑

潤肺生津，健脾，消暑 立夏節氣養生食材｜3.莧菜： 清熱解毒，明目利咽

清熱解毒，明目利咽 立夏節氣養生食材｜4.章魚： 潤肺止咳，開胃消食

潤肺止咳，開胃消食 立夏節氣養生食材｜5.菜花：補腎填精，健腦壯骨

二十四節氣立夏｜綠豆蓮子冬瓜湯

陳嬿珺醫師又推介一款清熱解暑、健脾祛濕、養心安神湯水，適合暑濕重、疲倦或心煩人士飲用，建議可每周食用1至2次，搭配清淡飯菜效果更佳：

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材料：綠豆 50克（提前浸泡2小時）、蓮子 30克（去芯，浸泡1小時）、冬瓜 300克（連皮切塊）、瘦豬肉 200克（或雞肉）、 陳皮 1小塊、生薑 2片、鹽 適量。

做法：

1.瘦肉洗淨，汆水去除血沫；

2.鍋中加水2升，放入綠豆、蓮子、陳皮和薑片；

3.大火煮沸後轉小火煮30分鐘；

4.加入瘦肉和冬瓜，繼續燉煮40分鐘；

5.最後加鹽調味即可。

*注意湯水中綠豆性寒，脾胃虛寒者及孕婦食用應慎用，另外綠豆可能會降低血壓， 低血壓者亦應慎用；消化功能弱者則要注意少食蓮子；高尿酸或痛風患者則可改用雞肉或素湯；虛寒體質者可加入黨參或黃芪；不喜肉類者可用豆腐或香菇替代。

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